Заборонену в Україні Варнаву виключили з "чорного списку" СБУ

Російську телеведучу Катерину Варнаву, якій в 2017 році заборонили в'їзд в Україну, виключили зі списку осіб, що представляють загрозу для національної безпеки.

Так, в червні суд окружний адміністративний суд залишив без розгляду заяву про виключення Катерини з "чорного списку". Як розповіли представники Нового каналу, який і подав позов до суду, справу залишили без розгляду, так як "в цьому не було вже сенсу", пише MBR з посиланням на відповідний документ Міністерства культури, молоді та спорту України.

Виявилося, що Варнаву виключили зі списку заборонених СБУ артистів ще 18 березня 2020 року, однак ця інформація не розголошувалася.

Катерина Варнава вікіпедія

Нагадаємо, Новий канал в лютому 2020 звернувся до суду з позовом про скасування заборони на в'їзд в Україну російської артистці Катерині Варнаві. Вона була ведучою популярного проекту каналу "Хто зверху" разом з шоуменом Сергієм Притулою. Ведучу довелося змінити через те, що Катерина не могла зніматися на території України.

Документ Мінкульту про виключення Варнави з "чорного списку" mbr.com.ua

Цікаво, що в травні 2020 року Катерина Варнава в інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак розповіла, що так і не може потрапити в Україну. На той момент, виходячи з документу Мінкульту, Варнава вже була виключена з "чорного списку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава висловилася на тему свого ставлення Україні, заявивши, що як тільки закінчиться термін табу на в'їзд – вона відразу ж приїде в Київ.