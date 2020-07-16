Забороненому в Україні Лепсу – 58: що відомо про родину і як виглядають його діти

Російський співак Григорій Лепс, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, 16 липня відзначає день народження. Артистові виповнилося 58 років.

Лепс – одна з найскандальніших зірок в РФ – через дивну поведінки, вибуховий характер і гострі висловлювання йому заборонили в'їзд на територію кількох європейських країн: Латвії, Литви, Естонії та інших. Але незважаючи на спірну репутацію, Лепс вважається зразковим сім'янином і люблячим батьком. OBOZREVATEL вирішив розповісти, як зараз живе Лепс і як виглядає його сім'я і діти.

Григорій Лепс святкує 58-річчя Peoples.ru

Особисте життя Григорія Лепса склалося вельми благополучно, але шлях до цього стану був довгим і тернистим.

Перший досвід створити щасливу сім'ю виявився невдалим – зі студенткою музичного училища Світланою Дубинською, з якою Лепс разом навчався, він прожив зовсім недовго. Пара одружилася в 1983 році, в 1984-му у них народилася дочка Інга. На момент весілля артисту був 21 рік. Незабаром молоді батьки вирішили розлучитися.

Григорій Лепс був закоханий в Світлану "по вуха", присвячував їй пісні, відійшов заради неї від галасливих компаній. Дубинська чекала його з армії, а одружитися вони вирішили після того, як Світлана дізналася про вагітність. Прагнення забезпечити сім'ю стало першим кроком до популярності – Григорій почав співати в ресторанах міста Сочі. Однак робота вкрай негативно вплинула на сімейне життя.

Перша дружина Лепса Світлана з донькою Інгою Сплетник

Після виступів артист нерідко затримувався в ресторанах, приходив додому п'яний, і Світлана, втомлена і від нескінченних претензій свекрухи зі свекром, і від способу життя чоловіка, забравши дитину, пішла від Григорія. Пізніше перша дружина Григорія Лепса зізнавалася, що їхня сім'я могла б жити, якби їй вистачило жіночої мудрості пережити той складний період.

На початку дев'яностих Лепс поїхав в Москву, але в столиці його кар'єра перший час розвивалася не так успішно. Тільки до середини дев'яностих співака помітили, а з популярністю з'явилися не тільки концерти і гастролі, а й гроші.

Лепс з дружиною і дочками Вокруг ТВ

Незабаром і в особистому житті Григорія Лепса відбулися щасливі зміни. В одному з нічних клубів, він побачив чарівну танцівницю балету Лайми Вайкуле Анну Шеплакову і закохався в неї з першого погляду. Тоді Григорій вже був відомий, тому, вирішивши познайомитися з дівчиною, був упевнений, що та відразу "розтане". Однак її відповідь збентежила Лепса – на питання, чи стане вона його дружиною, дівчина відповіла питанням, запитавши, чи є у нього московська прописка.

Роман між Лепсом і Шеплаковою серйозно закрутився тільки через рік, коли особисте життя Анни "дало тріщину" – її відносини з бойфрендом розладналися, і дівчина погодилася на побачення з Лепсом. Григорію тоді було вже тридцять вісім років, Ганні – на десять років менше. Перш ніж стати дружиною Лепса, Анна зустрічалася з ним рік, а потім, коли вони дізналися, що має народитися дитина, уклали офіційний шлюб.

Сім'я Григорія Лепса Вокруг ТВ

"Моментально закохався в неї. Як побачив Аню, зрозумів, що одружуся з нею. Але пропозицію не робив. Вона сама запропонувала одружитися. Правда, я подумав трошки. Одружилися ми десь через два роки після знайомства. У наших відносинах досі є іскра, сім'я для мене – все", – підкреслив співак.

Дружині артиста довелося пережити непрості часи – у Григорія були проблеми з алкоголем, і вона, як могла, підтримувала його в боротьбі із згубною звичкою. В даний час Лепс практично не вживає спиртне.

Лепс зі старшою донькою Інгою Вокруг ТВ

Зараз співак – багатодітний батько, у нього три дочки – Інга, Єва і Ніколь, і син Ваня. Іван народився в травні 2010 року, а старшій доньці Інзі в цьому році виповниться 35. Вона дружить і з дружиною Григорія Лепса, і з їхніми дітьми.

Як виглядає сім'я Григорія Лепса Яндекс Дзен

Незважаючи на те, що робочий розпорядок не дозволяє артисту бачитися з доньками і сином дуже часто, він зазначає, що завжди був з ними дуже близький і знаходив час пояснити, що добре робити, а що погано. Дружина і діти Лепса переважно живуть в Таїланді.

Григорій Лепс з молодшою дочкою Вокруг ТВ

сім'я Лепса Вокруг ТВ

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Григорій Лепс записав пісню разом з російським реп-виконавцем Тіматі. Трек "З чистого аркуша" викликав хвилю критики в мережі – його назвали головним провалом артистів. Так, всього за кілька годин з моменту публікації на YouTube кліп зібрав більше 200 тисяч дизлайків. Незабаром автори приховали кількість лайків і дизлайків.