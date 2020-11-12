Забороненому СБУ Газманову в Росії заблокували рахунки: що стало причиною

Софія Ковнір Люди 17:46, 12.11.2020

Федеральна податкова служба заблокувала рахунки продюсерської компанії "Процентр", яка належить російському співакові Олегу Газманову.

Організацією керувала його дружина Марина Муравйова-Газманова, повідомили в Telegram-каналі "Mash".

Відповідно до джерела, компанія не змогла навіть оплатити ремонт в офісі. В результаті фонд капбудівництва засудив їх на 29 тисяч рублів.

Федеральна податкова служба заблокувала рахунки продюсерської компанії Олега Газманова
ІА "Панорама"

Крім того, напередодні співак скаржився, що скасував понад 100 концертів, тому не знає, на що йому жити. Також відомо, що компанія артиста "Газманов продакшен" закрилася ще до пандемії через збитки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 68-річний російський співак Олег Газманов, якому заборонений в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, ошелешив шанувальників танцями в рушникові.

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