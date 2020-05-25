Заборонений в Україні Сюткін розповів про дружбу із Зеленським: разом пили самогон

Російський співак Валерій Сюткін, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну за його висловлювання на підтримку анексії Криму, згадав історію про знайомство з Володимиром Зеленським.

Про випадок, який стався в 1991 році, артист розповів в інтерв'ю телеканалу RTVI (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Валерій Сюткін eadaily.com

Так, за словами Сюткіна, їх знайомство із Зеленським сталося, коли музикант разом з гуртом "Браво" виступали в Києві. Володимир разом з друзями приїхали на концерт з іншого міста, проте грошей на квитки не було. Тоді Зеленський з друзями зловили Сюткіна біля входу й попросили пустити на концерт. Співак не відмовив, і провів компанію з 20 людей у зал.

"Нинішній президент України, запрошуючи мене в якості людини, яка грала для "Кварталу 95" кілька разів поспіль, відкрив секрет мені. Каже: "А знаєте, чому саме ви граєте для нас? Ви нас провели, і ми танцювали. А після концерту прийшли подякувати вам, і вам хтось із захоплених глядачів подарував пляшку самогону п'ять літрів. І ви розлили на всіх, і на нас теж", – згадує слова Зеленського Сюткін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Валерій Сюткін образив Україну після заборони в'їзду.