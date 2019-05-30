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Заборонений в Україні російський комік засвітився в Криму: показове фото

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Російський комік і шоумен Михайло Галустян, який раніше потрапив до бази сайту "Миротворець" за поїздки в Крим, знову засвітився в анексованому Росією півострові.

Відповідний знімок опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter 30 травня, уточнивши, що артист поїхав в Алушту.

"Михайло Галустян в Алушті. Орден КВНу йому вручите", – підписала блогер під знімком, який викликав обурення в мережі.

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Нагадаємо, що за кілька днів до цього на сайті "Миротворець" було оприлюднено інформацію, що Галустян свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення в Крим, а також брав участь в пропагандистських заходах РФ проти України.

Артисту пригадали зйомки фільму "Артек. Велика мандрівка" в березні 2019 року і участь у військово-патріотичних заходах за підтримки міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські зірки часто відвідують анексований Крим з концертами. Наприклад в травні заборонений в Україні російський співак Олег Газманов засвітився на святі на півострові.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Михайло Галустян
Місце
Україна
Тег
сайт Миротворець
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Коментарі на сайті не модеровані
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
...что Галустян сознательно нарушал государственной границы Украины... По закону он границу не нарушал, внутри России нет границ.
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