Заборонений в Україні фанат Путіна Пєвцов потрапив до лікарні після поїздки в Крим

Російський актор Дмитро Пєвцов, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, потрапив до лікарні після поїздки в окупований Крим.

Так, артист госпіталізований в клініку Комунарка (Підмосков'я), де лікують хворих коронавірусом, з пневмонією. Про це актор розповів на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Артист зазначив, що тест на COVID-19 поки показав негативний результат. Він також додав, що почуває себе добре.

Дмитро Пєвцов госпіталізований Glavnoe.ua

"Розповідаю тим, хто турбується про моє здоров'я, а не харчується різними дурницями і чутками. Мене госпіталізували, попередній діагноз – пневмонія. Тест на COVID-19 поки негативний, чекаємо лікарів. Настрій бадьорий", – розповів Пєвцов.

Нездужання Дмитро Пєвцов відчув після повернення з Криму. Спочатку лікарі відмовилися його госпіталізувати, проте після погіршення стану і появи симптомів пневмонії артиста доставили в лікарню.

Російські ЗМІ, посилаючись на лікарів Комунарка, повідомили про те, що медики підозрюють у Пєвцова дихальну недостатність. Актор нібито знаходиться в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, Дмитро Пєвцов – фігурант бази "Миротворець" і переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України (так званий "Чорний список" СБУ). Йому заборонено в'їзд в Україну через незаконне перетинання кордону, а також політичну позицію. Так, актор неодноразово заявляв, що є "абсолютно затятим путінця" і цілком підтримує політику Путіна, в тому числі по відношенню до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Пєвцов в образі Йосипа Сталіна назвав телеведучого Володимира Познера зрадником Росії і запропонував поїхати з країни.