Заборонений СБУ російський репер оголосив про відкриття бізнесу в Києві

Марія Дідик люди 21:33, 14.05.2020 Оновлено: 23:37, 14.05.2020

Заборонений СБУ скандальний російський репер Гуф (Олексій Долматов) збирається відкрити бізнес в Україні. Так, у його планах створити магазин одягу свого бренду в Києві.

Про це він офіційно заявив на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/therealguf
"Я з крутою новиною – мій бренд тепер можна придбати на території України, а саме в Києві. Зараз магазин працює онлайн", – повідомив репер.

За його словами, як тільки закінчиться карантин, магазин відкриється і покупці з України зможуть "познайомитися з брендом, поміряти речі і бути на стилі".

Відзначимо, що артисту заборонений в'їзд в Україну за незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Гуф потрапив у гучний скандал – він зняв на відео, як нацьковує свою собаку на іншого пса і просто спостерігає за тим, що відбувається. Музиканта закликали притягнути до відповідальності за непрпустиме ставлення до тварин.

Після цього Олексій Долматов опинився в психіатричній лікарні. Інформацію поширила його ексдружина Айза Анохіна.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Саакашвілі хоче розірвати угоду України з МВФ

Кавалер ордена та відважний герой: на Донбасі трагічно загинули воїни ЗСУ

Росія вбиває українців на Донбасі за допомогою озброєння із Франції

Про мера Труханова, автопробіг 9 травня, корупцію й пожежі в Одесі: інтерв’ю з нардепом Олексієм Леоновим

"Почалася епоха квартальства": Геращенко дорікнула "слугам народу" через призначення