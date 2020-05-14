Заборонений СБУ російський репер оголосив про відкриття бізнесу в Києві

Заборонений СБУ скандальний російський репер Гуф (Олексій Долматов) збирається відкрити бізнес в Україні. Так, у його планах створити магазин одягу свого бренду в Києві.
Про це він офіційно заявив на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/therealguf
"Я з крутою новиною – мій бренд тепер можна придбати на території України, а саме в Києві. Зараз магазин працює онлайн", – повідомив репер.
За його словами, як тільки закінчиться карантин, магазин відкриється і покупці з України зможуть "познайомитися з брендом, поміряти речі і бути на стилі".
Всім привіт) Я з крутої новиною-мій бренд @ lugang.ru тепер можна придбати на території України, а саме в Києві) Зараз магазин @ og.store.ua працює онлайн, але як тільки закінчиться карантин, магазин відкриється і ви зможете познайомитися з брендом, поміряти речі і бути на стилі. А зараз замовляйте доставку) Будь з нами, будь в LUGANG 🤙🏼
Відзначимо, що артисту заборонений в'їзд в Україну за незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Гуф потрапив у гучний скандал – він зняв на відео, як нацьковує свою собаку на іншого пса і просто спостерігає за тим, що відбувається. Музиканта закликали притягнути до відповідальності за непрпустиме ставлення до тварин.
Після цього Олексій Долматов опинився в психіатричній лікарні. Інформацію поширила його ексдружина Айза Анохіна.
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