Заборонений СБУ блогер про Крим: Путін його забрав, а Україна відбере назад, і буде права

Олена Кордунова Люди 17:55, 4.08.2020

Російський блогер-мільйонник Руслан Усачев, якому в 2016 році СБУ заборонила в'їзд на територію України, розкритикував владу РФ і висловився про анексію Криму. Він зазначив, що Україна "відбере півострів у Росії і буде при цьому правою".

Про це йшла мова в інтерв'ю скандальному блогеру Данилові Поперечному. Усачев також зазначив, що політика Кремля "втягує росіян в болото". Відео опубліковане на YouTube-каналі Поперечного (дивіться ролик в кінці новини).

Так, Руслан Усачев підкреслив, що Україна є найкращим прикладом, який допоможе побачити помилки російської влади. При цьому він вказав, що питання анексії Криму ніколи не вирішиться, однак було б правильно, якби Україна повернула собі півострів.

Руслан Усачев і Данило Поперечний
YouTube (скріншот відео)

"Мене бісить, як наші політики поводяться. Вони вибудовують все так, щоб втягнути тебе в трясовину, в брехню постійну. І Україна – це найкращий приклад. Питання з Кримом, я вважаю, ніколи не буде вирішене. Це настільки заварена каша в геополітичному контексті... Був спокійний регіон, а тепер він буде ось таким. За нього будуть лаятися, будуть торгуватися. люди за нього будуть с*атися. Простий варіант – Путін забрав Крим, а Україна його відбере коли-небудь. Тому що вони мають рацію. А реальність – там болото..." – висловився блогер.

Також він зазначив, що уряд РФ "вчинив нечесно", коли почав роздавати російські паспорти в Криму.

"А згадаємо, як в Криму почали роздавати паспорти Росії... Тепер ці люди, по суті, громадяни РФ, вони самі туди прийшли. Чи чесно вчинив уряд Росії? Ні! Це той вузол, який ти не розрубаэш. І або ти стаєш радикалом, або ти будеш у повній невизначеності і болоті", – підсумував Руслан Усачев.

Нагадаємо, Руслану Усачеву був заборонений в'їзд в Україну в липні 2016 року. Причиною став його пост у соціальній мережі Twitter, де він пожартував про анексію Криму Росією. У тексті Усачов написав: "Якщо я поїду в Крим, то тепер не зможу говорити друзям, що був за кордоном?". Заборона діє до 2021 року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік і відеоблогер Данило Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ прийняла закон про штрафи за образу влади.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Напад в поїзді УЗ: українці запропонували ввести роздільні місця для жінок і чоловіків

Батьки заснули на пляжі, а дитина пішла в море: Україною прокотилася хвиля трагедій на воді

Історія пса-рятівника воїнів ООС зворушила українців: служить на передовій і передбачає обстріли

Стефанчук не виключив проведення референдуму про особливий статус Донбасу

У Білорусі зняли з ефіру програму топпропагандистки Скабєєвої про ПВК Вагнера