Заборонений СБУ блогер про Крим: Путін його забрав, а Україна відбере назад, і буде права

Російський блогер-мільйонник Руслан Усачев, якому в 2016 році СБУ заборонила в'їзд на територію України, розкритикував владу РФ і висловився про анексію Криму. Він зазначив, що Україна "відбере півострів у Росії і буде при цьому правою".

Про це йшла мова в інтерв'ю скандальному блогеру Данилові Поперечному. Усачев також зазначив, що політика Кремля "втягує росіян в болото". Відео опубліковане на YouTube-каналі Поперечного (дивіться ролик в кінці новини).

Так, Руслан Усачев підкреслив, що Україна є найкращим прикладом, який допоможе побачити помилки російської влади. При цьому він вказав, що питання анексії Криму ніколи не вирішиться, однак було б правильно, якби Україна повернула собі півострів.

Руслан Усачев і Данило Поперечний YouTube (скріншот відео)

"Мене бісить, як наші політики поводяться. Вони вибудовують все так, щоб втягнути тебе в трясовину, в брехню постійну. І Україна – це найкращий приклад. Питання з Кримом, я вважаю, ніколи не буде вирішене. Це настільки заварена каша в геополітичному контексті... Був спокійний регіон, а тепер він буде ось таким. За нього будуть лаятися, будуть торгуватися. люди за нього будуть с*атися. Простий варіант – Путін забрав Крим, а Україна його відбере коли-небудь. Тому що вони мають рацію. А реальність – там болото..." – висловився блогер.

Також він зазначив, що уряд РФ "вчинив нечесно", коли почав роздавати російські паспорти в Криму.

"А згадаємо, як в Криму почали роздавати паспорти Росії... Тепер ці люди, по суті, громадяни РФ, вони самі туди прийшли. Чи чесно вчинив уряд Росії? Ні! Це той вузол, який ти не розрубаэш. І або ти стаєш радикалом, або ти будеш у повній невизначеності і болоті", – підсумував Руслан Усачев.

Нагадаємо, Руслану Усачеву був заборонений в'їзд в Україну в липні 2016 року. Причиною став його пост у соціальній мережі Twitter, де він пожартував про анексію Криму Росією. У тексті Усачов написав: "Якщо я поїду в Крим, то тепер не зможу говорити друзям, що був за кордоном?". Заборона діє до 2021 року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік і відеоблогер Данило Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ прийняла закон про штрафи за образу влади.