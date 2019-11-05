Заборонені в Україні артисти з РФ заспівали перед терористами "ДНР": фото та відео

Соліст російського рок-гурту "Агата Крісті" Вадим Самойлов, відомий підтримкою терористів "Л/ДНР" та анексії Криму, виступив у Донецькому аеропорту.

Крім того, 4 листопада в непідконтрольному Донецьку до "Дня народної єдності", крім Самойлова, виступили артисти з РФ Ольга Кормухіна та гурт Kvatro ("Кватро"), повідомляють сепаратистські ЗМІ. Раніше співаки були внесені в базу волонтерського сайту "Миротворець".

Відзначимо, в аеропорту лідер "Агати Крісті" привітав бойовиків так званого підрозділу "Спарта" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Лідер "Агати Крісті" Вадим Самойлов в оточенні бойовиків "ДНР" Скріншот

Музикант виконав перед бойовиками свої відомі хіти, а також свої пісні про війну.

Інший концерт пройшов сцені залу "Центру слов'янської культури" в Донецьку. Програма почалася близько 16:00.

Нагадаємо, в 2017 році засновнику групи "Агата Крісті" Вадиму Самойлову заборонили в'їзд в Україну на 5 років.

Концерт до так званого Дня народної єдності ДАН

Концерт до так званого Дня народної єдності ДАН

Концерт до так званого Дня народної єдності ДАН

Концерт до так званого Дня народної єдності ДАН

Концерт до так званого Дня народної єдності ДАН

Концерт до так званого Дня народної єдності ДАН

Концерт до так званого Дня народної єдності ДАН

Концерт до так званого Дня народної єдності ДАН

Концерт до так званого Дня народної єдності ДАН

Концерт до так званого Дня народної єдності ДАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вадим Самойлов заявив, що "зоряні" соратники терористів "ДНР" їздять із концертами з Росії на Донбас із метою підтримувати не війну, а людей, які "відстоюють там рускій мір" і не здадуться.

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