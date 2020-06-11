Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд у країну, висловилася про Україну і Революцію Гідності.

Так, на думку Корольової, вона є "справжньою українкою", і вважає, що їй заборонили в'їзд в Україну через заздрість. Про це йшла мова в інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-проєкту "Слава+" (дивіться відео в кінці новини).

"У свідоцтві про народження у мене написано, що я народилася в місті Києві. У мене навіть є медаль, що "дитина народжена в Києві". Але за своїм духом, корінням і темпераментом – цього не прибрати – я така прямо "українка-україночка"! Це приходить із молоком матері", – висловилася Корольова.

Наташа Корольова Weacom.ru

Також артистка розповіла, що думає про заборону на в'їзд в Україну. На її думку, рішення було ухвалено незаконно, а факти, згідно з якими вона несе небезпеку для державної цілісності країни – сфабриковані.

"Зараз адвокати займаються моїми справами в Україні. Що стосується заборони на в'їзд у країну – вона виникла через якусь заздрість. Ті звинувачення, які мені приписували, це все неправдиво, все сфабриковано. Кому я де дорогу перейшла? Чому музика повинна бути пов'язана з політикою? Всі звинувачення – неправда", – обурилася співачка.

Наташа Корольова на інтерв'ю у Слави Дьоміна YouTube (скріншот відео)

Більше того, вона розповіла, що у 2013 році підтримувала події на Майдані у Києві й надавала допомогу тим, хто постійно перебував там, разом зі своїми братами. Але, водночас, коли протести стали більш масштабними, вона припинила висловлюватися про свою позицію.

"Я підтримувала Євромайдан, у мене там брати носили борщі й були на Майдані. Це той перший Майдан, коли побили дітей. Я у своїй квартирі в Києві дозволяла ночувати хлопцям, які були на Майдані. Але потім ця історія переросла в іншу. Я побачила в інформаційному полі багато п**дєжу. Я тепер "у будиночку" і не хочу про це говорити", – наголосила Корольова.

Інтерв'ю Слави Дьоміна з Наташею Корольовою YouTube (скріншот відео)

Співачка також зазначила, що хоче приїхати в Україну, і якщо не з концертом, то хоча б сходити на цвинтар на могили своїх покійних родичів.

"У мене мав би бути концерт у Києві, всі квитки були продані, ми хотіли навіть оголошувати другий – але хтось дуже позаздрив. Хоча я гармонійно вплітаю туди все українське, я в цьому досягла успіху. І ось, якщо я доїду з концертами в Україну, а я про це навіть не мрію... То хоч би так уже приїхати на батьківщину, хоч на кладовище сходити..." – підсумувала Наталія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 співачка українського походження Наташа Корольова звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням дозволити їй в'їзд у країну.