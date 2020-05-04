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4 травня • оновлено в 23:01
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Заборонена СБУ Лоліта показала, як співає українську пісню: раритетне відео

2.2т
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Заборонена СБУ російська співачка Лоліта Мілявська показала раритетне відео, на якому вона разом з Наташою Корольовою співає українську пісню "Ой у гаю при Дунаю".

Ролик Лоліта розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Заборонена СБУ Лоліта показала, як співає українську пісню: раритетне відео

"Ось це спогад 1996 року. Дякую Андрію Гусєву за збережене відео. Так, це тур "Голосуй або сядеш на кіл", як ми його називали в жарт! Величезне йому спасибі за 42 дня разом з моїми друзями не в дуже простих фізично, умовах, але дуже теплих і щирих відносинах, які ми зберігаємо досі", - підписала відео Лоліта.

На відео також були присутні Філіп Кіркоров, Леонід Агутін, Валерій Леонтьєв, Ірина Алегрова та Тетяна Овсієнко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український журналіст Дмитро Гордон жорстко осадив російську співачку українського походження Лоліту.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Лоліта
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Твари кокошные такую песню испоганили.
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