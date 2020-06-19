Заборонена СБУ Корольова втратила весь бізнес в Росії

Відома російська співачка українського походження Наталія Корольова, якій СБУ у 2016 році заборонила в'їзд в Україну на 5 років, заявила, що через карантин її сім'я втратила увесь бізнес.

Їй з чоловіком Тарзаном (Сергій Глушко) довелося закрити салони краси та спортзал, повідомило видання 7дней.ru.

"Ми їх закрили – з кінцями, тобто після скасування всіх обмежень відкривати не будемо. Наш бізнес помер, як це не сумно", – сказала Корольова.

Вона додала, що коронавірус не вніс в її життя глобальні погані зміни.

"З мого близького оточення ніхто не помер, ніхто не захворів, і це вже добре! Слава богу, що так все обійшлося. Ми вже вийшли на якийсь інший рівень розуміння життя, коли брендова сумка або куртка просто не цікавить. Повірте, понтами ми вже наїлися..." – розповіла співачка.

Корольова і Тарзан Instagram Наташі Корольової

Артистка додала, що їм з чоловіком вдалося накопичити певні кошти.

"Ми вміємо задовольнятися малим, вміємо розраховувати кошти, щоб пережити цей непростий період. Ми з Сергієм за стільки років життя на сцені щось заробили, щось зібрали, щось придбали, і нам цього достатньо", – поділилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тарзан влаштував голі танці на сцені з незнайомкою на очах у Корольової.