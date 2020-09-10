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Заборонена СБУ Корольова позбулася бізнесу в Росії

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Артисти розповіли, чому довелося закрити свій бізнес

Артисти розповіли, чому довелося закрити свій бізнес. Газета.Ру

Російська артистка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд у країну, розповіла, що пандемія коронавірусу "поставила жирну крапку" на їхньому сімейному бізнесі в Москві.

Корольова та її чоловік Сергій Глушко (Тарзан) були змушені закрити мережу салонів краси і фітнес-центри. Ще однією причиною співачка назвала жорстку конкуренцію. Про це йшлося в інтерв'ю для PEOPLETALK TV на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ще до карантину у нас були думки, що вести цей бізнес – уже недоцільно. Раніше було хороше підґрунтя для створення бізнесу в сфері краси. А зараз салони і фітнес-зали – на кожному розі. Завжди треба вчасно піти як зі сцени, так і з бізнесу. Коронавірус поставив жирну крапку. Можливо, я б ще потягнула з цим, тому що у мене була хороша команда і хороший персонал. Все чітко працювало", – висловилася співачка.

Наташа Корольова і Сергій Глушко закрили свій бізнес у Москві.

Наташа Корольова і Сергій Глушко закрили свій бізнес у Москві. Вокруг ТВ

Також Корольова зазначила, що через жорстку конкуренцію в Москві у неї зникло бажання займатися бізнесом.

"Я зрозуміла, що більше цим займатися не хочу. При цьому я не зазнала великих збитків, я дуже раціональна людина і все продумала", – підсумувала артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тарзан влаштував голі танці на сцені з незнайомкою на очах у Корольової. Його витівка викликала шквал критики в мережі.

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