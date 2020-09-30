Заборонена СБУ Гришаєва: Україна і Росія об'єднаються, наші народи не розірвеш

Російська актриса українського походження Нонна Гришаєва відверто зізналася, до якої країни вона себе більше відносить.

Подробицями артистка поділилася в інтерв'ю для програми "Эмпатия Манучи". За словами Гришаєвої, вона любить Україну та Росію однаково. Тому вона сподівається, що між цими країнами настане мир і "потихеньку" вони відновлять відносини та об'єднаються (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Узагалі, коли мені ставлять такі питання: звідки я – з України чи з Росії – я відразу починаю почуватися маленькою дівчинкою в залі суду під час розлучення батьків. Питають, а ти з ким хочеш жити – з татом чи мамою? А я люблю і тата, і маму. Я люблю і Україну, і Росію. І не треба мене питати, це мої батьки, і нехай "мама" не має в чомусь рації, або "тато" не має рації. Але я люблю їх обох. І я абсолютно впевнена, що все одно настане мир і все одно ми (Росія та Україна. – Ред.) об'єднаємося і потихеньку відносини відновляться. Я втомилася про це кричати. Одні люди не чують, інші – страждають", – заявила Гришаєва.

Нонна Гришаєва. Скриншот із відео

Вона також додала, що українці та росіяни – це один народ, який переплетений так, що його "не розірвати".

"Є багато українців у Росії з російськими паспортами, а є багато росіян в Україні з українськими. Вони себе ким мають відчувати? Ми просто один народ, ми переплетені так, що нас не розірвеш, немає народів ближче. Братів!" – підсумувала вона.

Нонна Гришаєва. Скриншот із відео

Нагадаємо, що раніше Нонні Гришаєвій заборонили в'їзд в Україну через виступи в окупованому Криму – актриса у 2017 році брала участь у дитячому кінофестивалі "Червоні вітрила", який проходив в "Артеку". Також вона значиться в базі "Миротворець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса українського походження Нонна Гришаєва, якій у липні 2017 року заборонили в'їзд в Україну через відвідування Криму, засвітилася в Одесі.