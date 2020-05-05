Заборгував мільйони: колишній коханець Заворотнюк загруз у боргах

Марія Дідик люди 22:10, 5.05.2020 Оновлено: 22:27, 5.05.2020

Російський актор і продюсер Сергій Жигунов, який пішов від дружини і закрутив роман із журналісткою Вікторією Ворожбит, заборгував кредиторам 12,5 мільйона рублів.

Пристави заарештували і продали його квартиру за 25,5 мільйона рублів, пише Telegram-канал "Звездач".

"57-річний актор і продюсер узяв у 2014 році кредит на зйомки фільмів. Але щось пішло не так, фільми в прокаті провалилися і повернути гроші Жигунов не зміг. У результаті борги зросли до 38 мільйонів рублів", – йдеться у повідомленні.

Жигунов усе ще залишився винен кредиторам 12,5 мільйона рублів, а також 2,7 мільйона як виконавчого збору судових приставів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній коханий актриси Анастасії Заворотнюк і колега по серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов погано з нею поводився, коли у них був роман.

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