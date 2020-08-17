Заарештованого за пісню "Перемен" діджея побив заступник голови МВС Білорусі

Діджей Владислав Соколовський, який відсидів 10 діб в ізоляторі за те, що включив пісню "Перемен" Віктора Цоя на провладному мітингу, заявив, що його побив заступник голови МВС Білорусі Олександр Барсуков.

Про це він розповів виданню "Наша Нива". Соколовський відзначив, що після арешту його спочатку помістили в камеру разом з іншими заарештованими, яких було близько 40. За словами діджея, "майже всі люди були в крові". Згодом хлопця відправили в іншу камеру.

"На третій день прийшов начальник. Мені крикнули: "Обличчям до стіни!" Начальник мені сказав: "Включив музику? Хочеш змін? Стільки людей вийшло на вулицю, стільки крові через вас! Ну, готуйся, сядеш років на 10". Він двічі вдарив мене і вийшов", – розповів діджей.

Владислав Соколовський справа, зліва – ще один затриманий Кирило Галанов ru.krymr.com

Соколовський також додав, що після візиту Барсукова в камері стало дуже холодно і припинили відкидати ліжко на ніч.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Олександр Лукашенко, який перебував на посту президента 5 термінів підряд, вшосте переміг на виборах із результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.

Після закриття виборчих дiльниць 9 серпня по всій країні почалися протести й жорсткі затримання. Вони проходять уже дев'ятий день поспіль.

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