За прикладом Пугачової: 67-річна Степаненко готується стати мамою

Російська гумористка, колишня дружина Євгенія Петросяна Олена Степаненко розповіла, що заморозила яйцеклітини та готується стати мамою.

Про це 67-річна зірка заявила в ефірі свого нового шоу "Еще не вечер" в розмові з колегою Юхимом Шифріним. Зазначимо, що учасники програми весело жартували одне над одним, проте коли Степаненко вирішила показати, як підіймає важку штангу, Юхим Залманович поспішив зупинити її (відео дивіться нижче).

Олена Степаненко Скріншот з відео

"Олено, зупинись, тобі ж ще народжувати! У тебе ж все заморожено в холодильнику", – сказав Шифрін.

Олена Степаненко і Юхим Шифрін Скріншот з відео

До речі, Степаненко підтвердила, що зберігає заморожені яйцеклітини в холодильнику. На таке відверте зізнання Шифрін теж розкрив свій секрет: виявляється, він зберіг свій матеріал ще у 1993 році.

Олена Степаненко і Юхим Шифрін Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Степаненко здивувала шанувальників змінами в зовнішності.