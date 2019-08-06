За гроші готові на все: хто з російських зірок пов'язаний із криміналом

Багато російських зірко тісно пов'язані з мафією. Вони часто з'являються на заходах, організованих кримінальними авторитетами, як виконавці і почесні гості.

Так, за даними "Експрес газети", давно ходять чутки про міцний зв'язок із кримінальним світом співака Григорія Лепса. Саме через це у 2013 році влада США внесла його до "чорного списку".

Григорій Лепс із друзями primecrime.ru

Причиною санкцій проти Лепса стали підозри про його зв'язки з міжнародним злочинним угрупованням вихідців з СНД – "Братське коло". Лепс нібито перевозив гроші для лідера цієї банди Вадика Білого.

В'їзд до США закрили свого часу і Йосипу Кобзону. Причина – підозри про його зв'язки з мафією. Артиста називали партнером авторитета Анзора Кікалішвілі. Крім того, Кобзона звинувачували в участі у мафіозній зустрічі в Пуерто-Ріко у 1995 році.

Тельман Ісмаїлов і Йосип Кобзон ИТАР-ТАСС

Багатьох артистів пов'язували добрі відносини з убитим бізнесменом Шабтаєм Калмановичем. На його похороні були присутні Алла Пугачова, Максим Галкін, Земфіра та інші зірки. У друзях Калмановича були Микола Басков, Володимир Винокур і Лев Лещенко.

Криминальный Мир

daily.afisha.ru

Співак Вахтанг Кікабідзе запевняє, що не їздить із концертами в Росію з 2008 року. Але деякі ЗМІ стверджують, що у 2018 році він за 40 тисяч євро виступив у петербурзькому ресторані "Шаляпін" перед кримінальними авторитетами.

Крайній зліва – Йосип Осипов (Марич). Другий зліва – Вахтанг Кікабідзе. У центрі – Аслан Усоян (Дід Хасан). Крайній праворуч – Костянтин Яковлєв (Костя Могила) Архів ТС

Продюсер Юрій Айзеншпіс відсидів 17 років і користувався величезним впливом у кримінальному середовищі. За даними "Експрес газети" саме завдяки йому на гроші з "общака" розкручувалися гурт "Кіно" і Віктор Цой, Влад Сташевський, Лінда і Діма Білан.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 4 серпня у Росії на 85-му році життя помер легендарний музикант Віллі Токарєв. Безліч його колег по сцені опублікували зворушливі пости і розповіли про артиста у мережі.

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