"За дурнів нас тримаєте?" У мережі розгорівся скандал через переможця "Голосу країни-10"

Грандіозний фінал популярного вокального шоу "Голос країни-10" закінчився перемогою учасника Романа Сасанчіна з команди Тіни Кароль. Через це в мережі спалахнув скандал.

Так, більшість глядачів заявили, що не згодні з результатами й вважають, що "проєкт куплений і постановчий". Інші також написали, що розчарувалися в ньому та більше не будуть дивитися. На їхню думку, Сасанчін "не тягне на переможця" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Роман Сасанчін Фото: instagram/goloskrainy_official

"Ех ви, повне розчарування! Хоча ви й самі бачите несправедливість. Фіналіст хороший – хлопець, але він не переможець", "Всіх за дурнів тримаєте, чи що? Дивитися це неможливо", "Дно, тупо продажне дно. З шоу, де змагаються сильні вокалісти, Голос перетворився в постановчий смітник, де перемагають свої люди", "Найгірший фінал за 10 сезонів, не буду більше дивитися це шоу. Марна трата часу", – написали люди.

Зазначимо, що в другому етапі фіналу Роман боровся за перемогу з трьома учасниками: Сергієм Асафатовим, Індірою Едільбаєвой, Ерланом Баібазаровим. Дізнатися докладніше про те, як проходив фінал "Голосу країни-10" в умовах карантину можете тут.

Індра Едільбаєва, Сергій Асафатов і Ерлан Баібазаров

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як розвивалися "стосунки" Кароль і Балана на "Голосі країни-10".