"За довгим рублем": продюсер заявив, що українські артисти готові їхати в Росію

Більшість українських артистів готові виступати в Росії, але їх стримує страх опинитися в центрі суспільно-політичного скандалу.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український продюсер і медіа-менеджер Денис Путінцев.

"Якщо щось зміниться і "буде можна", то більшість українських артистів за першої ж нагоди, більш-менш гарантованої у фінансовому плані, поїдуть в Росію за "довгим рублем", – вважає продюсер.

Путінцев уточнив, що говорить "не про всіх, але про багатьох".

"На мою думку, стримує представників українського шоу-бізнесу зараз не патріотизм, а виключно страх опинитися в якомусь коло політичному скандалі", – сказав він і наголосив, що це його суб'єктивне судження.

За словами Путінцева, Україні варто було ще з початку війни в 2014 році більше уваги приділяти ідеологічному підтексту. Продюсер закликав виховувати в людях патріотизм "не тільки заборонами, а й якимись діями".

MARUV, яка їздила в Росію і до Нацвідбору, почала все частіше давати там свої концерти Facebook.com/MaruvOfficial

OBOZREVATEL нагадує, що гучний скандал з приводу виступів українських виконавців в Росії спалахнув під час фіналу Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення". Переможниця нацвідбору MARUV (Анна Корсун), яка в результаті так і не поїхала на конкурс, заявила, що не бачить нічого злочинного в гастролях у Росії.

Через скандал з MARUV організатори змінили правила відбору на дитяче "Євробачення" і заборонили брати участь в ньому юним вокалістам, які з початку 2014 року виступали в Росії або на окупованих територіях.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!