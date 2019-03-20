"За дитиною б стежила": хвора Беркова викликала ажіотаж в мережі

На російську зірку фільмів для дорослих Олену Беркову, яка 19 березня загриміла в лікарню, накинулися з критикою на мережі. Так, порно-актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост про секс і це не дуже сподобалося її шанувальникам.
Деякі фоловери Берковой зазначили, що зараз Великий піст і говорити про секс в цей час заборонено.
Беркова - "про секс" Еякуляція без оргазму або як таке можливо ?! Чоловіки, признавайтесь, з вами траплялися такі ситуації "скінчив, а оргазм не отримав"? Загалом, представляючи ваші почуття з цього приводу, я готова заспокоїти і розповісти про це: Оргазм і еякуляція: в чому різниця? Два слова, які ми сприймаємо, як синоніми. Але оргазм - термін, що прийшов з сексології, і означає кульмінацію статевого акту на піку сексуального збудження. А еякуляція - це абсолютно медичне поняття, що означає механічне виділення насіння з сечовипускального каналу. Те-є в першому випадку - задоволення, в другому - чиста фізіологія, які можуть бути абсолютно не пов'язані між собою. Інакше, полюції, була б зовсім незрозумілою штукою. Патологія або норма Так буває чи еякуляція без оргазму? Якщо так, то чи варто бити на сполох? Відповідь проста - немає. Якщо про статевий акт, а не про мимовільних події в організмі, то чоловік завжди відчуває оргазм при еякуляції. Просто він може бути емоційно яскравим або ж зовсім тьмяним. І це не страшно, оскільки секс безпосередньо залежить від вашої психології. І бувають випадки, коли відбувається оргазм, а еякуляція - немає. Це вже може вважатися патологією, яка пояснюється проблеми з семявиводящмі потоками, викликаними інфекціями, запальними процесами і т.д. Що призводить до еякуляції без оргазму - можна просто перетрудиться на роботі, щоб не отримати оргазм, але крім стресу в голові до "прісної" еякуляції призводить довгий стримування. Різні регулярні практики, спрямовані штучне продовження статевого акту. Знижена чутливість або парабиоз. Велика кількість вже отриманих оргазмів (хоча раз на 7-ий може і сперми не знайтися, що вже там оргазму). Якщо вже дуже хочеться і я вас ніяк не заспокоїло, то: з "проблемою" еякуляції без оргазму треба йти до сексолога / психолога, а з оргазмом без еякуляції відразу до уролога. Я б тут ще пожартувала про те, що з симулируемого кульмінацією теж можна сходити до лікаря, але, боюся, жінки насторожатся, якщо дізнаються, що чоловіки теж ті ще обманщики :) (це жарт) Завжди ваша, Олена Беркова. berkova-toys.ru # Беркова # берковасекс # осексе
"Про дитину краще б подумала", "В житті твоєму, найголовніше, це секс. Є й інші радості, крім сексу", "І це майбутнє Мурманської області", "Який оргазм, яка еякуляція? Лена, Піст йде Великий, ти ж в ополонку занурилася на Хрещення", - пишуть в мережі.
Зазначимо, що на своїй сторінці в соціальних мережах актриса часто публікує відверті фото.
Привіт! Порадували ви мене своїми коментарями на минулий пост. 😂 як це бути "в образі" багатьом, звичайно, недоступно, ... зате дивовижна реакція, на можливість шкодувати про мою старості🙈😂 що ж ловите диво оновлення - знову помолодела🤗 Побувала у мого давнього і перевіреного @ dr.alexv А моїм незадоволеним коментаторам: Секс - варіант лікування. Завдяки сексу поліпшується кровообіг у мозку, що важливо для його функціонування ☝🏻 При застуді або найменшому нездужанні варто відразу стрибати в ліжко! Як і імуномодулятори, (це такі чарівні пігулки, що стимулюють імунну систему) секс допомагає організму виробляти антитіла і імуноглобулін. Секс в цілому знімає біль і спазми за рахунок вироблення ендорфінів, які діють, як анальгетики. Краще, звичайно без фанатизму і не влаштовувати шалений родео. Мій персональний план дій під час хворої голови - тривала прелюдія, що охоплює майже всі мої ерогенні зони, потім секс з обов'язковим горизонтальним положенням мене і найбільш інтенсивної стимуляцією клітора. Завдяки сексу є шанс знизити ризик інсульту, тому що тренується серцевий м'яз, поліпшується кровообіг і виробляється окситоцин, який нормалізує тиск. Тобто, наступного разу, коли тонометр покаже жахливі цифри, можна просто спокусити партнера;) Виходить, що секс лікує майже від усього, а у вас залишилося на порядок менше відмазок. Але, мені здається, якщо вже не хочете - скажіть чесно. В іншому, ласкаво просимо в табір сексуальних докторів, у яких є забійне ліки. Тільки прошу, не нехтуйте доказовою медициною :) Коротше, трахає на здоров'я! На рахунок купи шлаку на минулий пост: я не боюся бути смішною або некрасивою - це ваші страхи і комплекси. Будьте радісними і щасливими, тоді оточуючі не будуть викликати у вас злість! Адже світ - це зеркало🤗 Завжди ваша, Олена Беркова. # Беркова # дом2 # еленаберкова # приз # старухапомолодела # пластіческаяхірургія # скороейіетонепоможет
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Як раніше писав OBOZREVATEL, Олена Беркова була екстрено госпіталізована 19 березня в одну з клінік в Москві. Свідки припустили, що організм Берковой не витримав постійних дієт. Уточнюється, що зірку підключили до крапельниці і зробили кілька уколів.
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