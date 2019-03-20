"За дитиною б стежила": хвора Беркова викликала ажіотаж в мережі

На російську зірку фільмів для дорослих Олену Беркову, яка 19 березня загриміла в лікарню, накинулися з критикою на мережі. Так, порно-актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост про секс і це не дуже сподобалося її шанувальникам.

Деякі фоловери Берковой зазначили, що зараз Великий піст і говорити про секс в цей час заборонено.

"Про дитину краще б подумала", "В житті твоєму, найголовніше, це секс. Є й інші радості, крім сексу", "І це майбутнє Мурманської області", "Який оргазм, яка еякуляція? Лена, Піст йде Великий, ти ж в ополонку занурилася на Хрещення", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що на своїй сторінці в соціальних мережах актриса часто публікує відверті фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Олена Беркова була екстрено госпіталізована 19 березня в одну з клінік в Москві. Свідки припустили, що організм Берковой не витримав постійних дієт. Уточнюється, що зірку підключили до крапельниці і зробили кілька уколів.

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