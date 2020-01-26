За чоловіком Заворотнюк скучила його колишня

За чоловіком важко хворої Анастасії Заворотнюк скучила його колишня партнерка Наомі Ланг.

Ланг написала пост про Петра Чернишова в соцмережі. Як виявилося, Наомі дуже сумує за фігурним катанням і своїм партнером Петром Чернишовим. Також у зірки фігурного катання ностальгія по їх спільним переможним чемпіонатам США.

Партнеркою Петра Наомі Ланг стала після 1996 року. Фігуристи відмінно підійшли один одному і з 1998 року 5 разів поспіль бирали "золото" чемпіонату Америки.

У 2001 році Чернишов став громадянином США, і пара отримала можливість брати участь в Зимових Олімпійських іграх в Солт-Лейк-Сіті в 2002 році. Виступ вийшов не дуже вдалим - спортсмени зайняли 11 місце.

У 2000 і 2002 роках Ланг-Чернишов перемагали в Чемпіонаті чотирьох континентів. У цьому заході брали участь фігуристи з усього світу за винятком Європи.

Також Петро з Наомі 4 сезони поспіль входили в десятку кращих пар на Чемпіонатах світу з фігурного катання, а в 1999 і 2000 брали бронзу.

Наомі Ланг

Лише з 2003 року Петро пішов з професійного спорту і почав кар'єру тренера. Але колишня партнерка досі говорить про нього з теплотою і часто публікує про Петра пости у Фейсбук.

Раніше у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлину головного мозку.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі чуток про смерть чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов здивував вчинком в мережі.

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