"За Богомолова помщуся": Собчак жорстко відповіла Шнурову на провокаційну заяву

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак жорстко відповіла лідеру гурту "Ленінград" Сергію Шнурову на його провокаційну заяву.
Так, артист звинуватив телеведучу в тому, що в їхньому публічному віршованому батлі за неї писав режисер Костянтин Богомолов (відео дивіться нижче). Така заява не на жарт розлютила Собчак, і вона у своєму Instagram поставила на місце Шнурова черговим віршем.
Ксенія Собчак і Сергій Шнуров
Також Ксенія знову викликала музиканта на батл.
"На баттл опять зову, я обеспечу и свет и саунд. Скоси меня рифмой как ту траву! До встречи! Не ссы! Я ― на месте! Раунд", ― написала Собчак.
Далі наводимо повний текст вірша мовою оригіналу:
Кажу тобі як поет і баба: Твій висер, Серьожа, – досить слабкий. При всій моїй до тебе повазі, Ти не витримав поразки. Я з тебе реально сміюся: Тур стадіонний, а преси мало? Шнуров вивалює фейк-ньюз Про те, що Собчак віршів не писала! Про баттл наш я забула давно, Але він у тебе в голові на поличці: Тебе ж розкотила тоді в говно Тупа кінь, світська теличка! Писав Богомолов? Що за байда! Клянуся лабутенах і вітчизною, Що Богомолов мені ніколи Віршів не складав. Ну, ні разу в житті! Ти переможений у всіх на очах? Навіщо ти поводишся як мудило? Скажи, як про горілку днями сказав: "Все, сука, вона мене перемогла!" Не можеш? Соромно? Іржуть пацани, Що ти тупо бабою отхерачен? Зрозуміло стане людям країни, Що ти ніхуя НЕ брутальний мачо? Сергію, не ображатися чур, Але знають навіть малі діти, Що навіть крутий від лампочки шнур Бере електрику з розетки. Все напруга – від неї, Крихітка вона або з жопой здоровило. Дружок, зрозумій вже, йо-майо: Твоєї розеткою була Матильда! Вона вкривала, схоже плаща, вона від похмілля тебе рятувала, За Богомолова помщуся: А може, і пісні – вона писала? Серьога, адже ти ж зі мною пив Під ревіння твоїх пісеньок хуліганський, Але тут ти, рідненький, надійшов По-свинськи, по-хамськи, не по-пацанськи. Прощаюся. На баттл знову кличу, Я забезпечу і світло і саунд. Скоси мене римою як ту траву! До зустрічі! Не сси! Я – на місці! Раунд!
Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт між Сергієм Шнуровим і Ксенією Собчак почався торік після того, як музикант опублікував у соціальних мережах вірш, присвячений чуткам про можливе розлучення Собчак і її тодішнього чоловіка — актора Максима Віторгана. Через деякий час Ксенія відповіла лідеру "Ленінграда" на його випад — теж у віршованій формі.
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