"За Богомолова помщуся": Собчак жорстко відповіла Шнурову на провокаційну заяву

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак жорстко відповіла лідеру гурту "Ленінград" Сергію Шнурову на його провокаційну заяву.

Так, артист звинуватив телеведучу в тому, що в їхньому публічному віршованому батлі за неї писав режисер Костянтин Богомолов (відео дивіться нижче). Така заява не на жарт розлютила Собчак, і вона у своєму Instagram поставила на місце Шнурова черговим віршем.

Ксенія Собчак і Сергій Шнуров

Також Ксенія знову викликала музиканта на батл.

"На баттл опять зову, я обеспечу и свет и саунд. Скоси меня рифмой как ту траву! До встречи! Не ссы! Я ― на месте! Раунд", ― написала Собчак.

Далі наводимо повний текст вірша мовою оригіналу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт між Сергієм Шнуровим і Ксенією Собчак почався торік після того, як музикант опублікував у соціальних мережах вірш, присвячений чуткам про можливе розлучення Собчак і її тодішнього чоловіка — актора Максима Віторгана. Через деякий час Ксенія відповіла лідеру "Ленінграда" на його випад — теж у віршованій формі.

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