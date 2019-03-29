"З жиру бісяться": Лоліта опинилася в центрі скандалу

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська відмовилася платити за комунальні послуги.

29 березня відбулося засідання Басманського суду Москви, де розглядалася її справа, передає "Говорит Москва".

Співачка назвала спробою крадіжки позов товариства власників житла та пояснила свою відмову платити за ЖКГ тим, що послуги були оплачені. За її словами, вона вчасно вносила платежі, а ТСЖ намагається вкрасти у неї гроші.

"Я сьогодні судді сказала: "Мені не падають гроші з неба". І 700 тисяч рублів я могла б витратити куди продуктивніше. Це, наприклад, одна третина зйомок кліпу. Багато хто ставиться до нас так: це ті, які із-шоу-бізнесу, вони з жиру бісяться, нічого не роблять і не хочуть платити. Ні! У мене всю комуналку оплачено", — сказала Мілявська.

Лоліта КП

Мілявська зазначила, що Басманний суд переніс розгляд справи на півтора місяці. Вона наголосила, що це десята або одинадцяте засідання, і на всіх вона була, "тому що це справа честі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні стало відомо, що на Лоліту подали в суд за заборгованість з оплати комунальних послуг у розмірі 760 тисяч рублів.

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