З якою піснею Росія виступить на Євробаченні-2020: в мережі з'явилося відео

У мережі з'явився уривок пісні Little Big, з якою нібито гурт буде представляти Росію на Євробаченні-2020.

Ролик під назвою "Little Big "UNO" (Official Audio) Eurovision 2020 Russia" був опублікований на каналі Євробачення на YouTube (відео дивіться в кінці новини).

Little Big Вечірня Москва

При цьому, менеджмент групи поки не підтвердив інформацію про те, чи дійсно в мережі оприлюднили конкурсну пісню Little Big.

Про те, коли буде представлена повна версія треку, поки також невідомо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про те, що гурт Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, стало відомо 2 березня. Російський шоу-бізнес бурхливо відреагував на участь колективу в конкурсі.

До офіційної заяви Першого каналу щодо представника Росії на Євробаченні, деякі ЗМІ повідомили, що на конкурсі РФ буде представляти Олександр Панайотов. Пізніше з'ясувалося, що інформація виявилася фейком.

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