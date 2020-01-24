"З якого боку Басков там?" Сєров, який їздив до Криму, поскаржився на Україну

Російський співак Олександр Сєров заявив, що він прожив 35 років в Україні, однак у нього немає навіть звання заслуженого артиста.

При цьому, зазначив співак в інтерв'ю КП, у російських зірок – Миколи Баскова і Олександра Малініна – є звання Народних артистів України.

Олександр Сєров aif.ru

"По-перше, Сєров виріс і сформувався в Україні, а по-друге, зробив три колективи, які гастролювали по всій Україні, отримав звання лауреата від Чернівецької філармонії, коли виступав на конкурсі в Ялті. Ось, хто такий Сєров, якщо об'єктивно. А просто дивитися на мене, як на Сюткіна, Салтикова та інших співаків, це викликає подив. Наприклад, співак Олександр Малінін має звання Народного артиста України. Ви знаєте про це? А на якій підставі? Хто заслуговує на це звання? З якого боку Басков там ? Ці люди жодного відношення до України не мають, а я дещо все-таки залишив. Я зараз не хвалюся, ні! Я говорю тільки об'єктивно. Я поважаю цих виконавців, вони професіонали. Але, факт є факт. Я 35 років прожив в Україні, але у мене немає навіть звання заслуженого артиста. Виходить ось така неетична плутанина в цьому питанні. Але, я не засмучуюся", – заявив Сєров.

Олександр Сєров culture.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олександр Сєров має намір звернутися до Верховної Ради з проханням дозволити йому приїхати до України.

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