"З восьмого класу...": Щербаков сильною промовою про дружину у Дудя запустив хвилю постів в Instagram

Російський стендап-комік Олексій Щербаков зворушив мережу промовою про свою дружину Олену.

Так, в інтерв'ю "вДудь" гуморист відверто розповів про свої почуття до дружини, і зізнався, що навіть через багато років закоханий в неї, як і раніше (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олексій Щербаков кадр із відео

Новини Як виглядає на фото дружина Олексія Щербакова Олена і що у них за відносини

"Вона просто мрія моя... Я бігав всю школу за нею. Я казав: "У нас буде син, обов'язково. Ми з тобою одружимося". Вона відповідала: "Все, не кажи дурниць. Давай, відвали, Щербаков". І все перевернулося. Знаєш, коли говорять, що кохання живе три роки? Всі кажуть: "Ось все, хімія минає, залишається щось інше". Ось у нас уже десять років буде зараз, і щоразу, коли я її довго не бачу... Ось зараз я ходив один, дивився на сонце, воно світить мені на обличчя і я думаю: "Шкода, її поруч зі мною немає". Розумієш? Я щоразу, коли її бачу, у мене ті самі відчуття, як у школі. Таке не може минути. Якщо хтось розлюбив, значить нічого і не було. Я її просто обожнюю. З восьмого класу... Я вступав до інституту, щоб бути разом із нею, але не вступив", – сказав у інтерв'ю Щербаков.

Олексій Щербаков із дружиною zen.yandex.ru

Олексій Щербаков із дружиною zen.yandex.ru

Промова Щербакова зворушила користувачів у мережі. За останні кілька годин в Instagram з'явилися десятки постів з репостом відео, на якому Олексій розповідає про свою дружину.

Instagram

Деякі користувачі навіть публікують картинки, які супроводжують підписом:

"Якщо ваш чоловік не говорить про вас так, як Щербаков про свою дружину в інтерв'ю у Дудя, то взагалі навіщо все це?"

Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олексій Щербаков заявив, що в Росії багато людей переконані, що в низьких зарплатах і пенсіях винен хто завгодно, але не Володимир Путін.

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