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8 грудня • оновлено в 19:03
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З вирізом до пупа і без білизни: 67-річна Аллегрова виставила напоказ великі груди

7.2т
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Російська співачка Ірина Аллегрова вийшла у світ у сміливій сукні з дуже глибоким декольте.

Пікантні фотографії артистки були опубліковані в Instagram.

Ірина Аллегрова

Ірина Аллегрова

МК

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67-річна Аллегрова викликала суперечки через голі груди: відверті фото

Як виявилося, у відвертому вбранні 67-річна Аллегрова з'явилася на "Пісні року-2019", яка 7 грудня пройшла в Москві.

Ірина Аллегрова на "Пісні року-2019"

Ірина Аллегрова на "Пісні року-2019"

Інстаграм

На сцену Ірина вийшла в довгій чорній сукні з паєтками і глибоким вирізом до пупа. Примітно, що під вбрання співачка вирішила не одягати білизну.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що навколо Ірини Аллегрової розгорівся гучний скандал через несподіване скасування її концерту в Мурманську, про яке не попередили шанувальників.

Концертний директор артистки Хизри Байтазієв заявив, що захід зірвався через відсутність опалення в Льодовому палаці, однак влада спростувала інформацію.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ірина Аллегрова
Місце
Росія
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