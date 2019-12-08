З вирізом до пупа і без білизни: 67-річна Аллегрова виставила напоказ великі груди

Російська співачка Ірина Аллегрова вийшла у світ у сміливій сукні з дуже глибоким декольте.

Пікантні фотографії артистки були опубліковані в Instagram.

Ірина Аллегрова МК

Як виявилося, у відвертому вбранні 67-річна Аллегрова з'явилася на "Пісні року-2019", яка 7 грудня пройшла в Москві.

Ірина Аллегрова на "Пісні року-2019" Інстаграм

На сцену Ірина вийшла в довгій чорній сукні з паєтками і глибоким вирізом до пупа. Примітно, що під вбрання співачка вирішила не одягати білизну.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що навколо Ірини Аллегрової розгорівся гучний скандал через несподіване скасування її концерту в Мурманську, про яке не попередили шанувальників.

Концертний директор артистки Хизри Байтазієв заявив, що захід зірвався через відсутність опалення в Льодовому палаці, однак влада спростувала інформацію.

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