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17 січня • оновлено в 10:05
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З вікна онука Михалкова випала модель: Пунтус отямилась і розповіла, що трапилося того дня

5.2т
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Російська модель Ксенія Пунтус, яка випала з вікна квартири онука Микити Михалкова Андрія Бакова, отямилась і дала свідчення слідчим.

Як передає Telegram-канал Baza, Пунтус підтвердила слова Бакова про те, що в момент трагічної події хлопець спав і нічого не бачив.

Микита Михалков із онуком Андрієм Баковим

Микита Михалков із онуком Андрієм Баковим

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"Це зробили біси": Садальський розніс онука Михалкова через трагедію з моделлю

За словами моделі, вдома в онука Михалкова вона часто сиділа на підвіконні. Того вечора Пунтус випила і, як зазвичай, сіла біля вікна.

Однак, як пише видання, Ксенія не змогла втримати рівноваги й впала вниз, де її і знайшли.

Ксенія Пунтус

Ксенія Пунтус

КП

Як передає СтарХит, причиною дезорієнтації дівчини могли стати препарати, які та, очевидно, пила для схуднення – їх слідчі знайшли під час обшуку квартири.

"У списку протипоказань – вживання алкоголю. На його тлі велика ймовірність виникнення галюцинацій", – цитує джерело видання.

Ксенія Пунтус

Ксенія Пунтус

Spletnik

Нагадаємо, кілька днів тому Ксенію знайшов двірник. Він розповів, що почув хрипи і плач, а коли підійшов ближче, то побачив дівчину в джинсах і футболці. Ксенію Пунтус госпіталізували з численними травмами до Боткінської лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, який вигляд має онук Микити Михалкова Андрій Баков, з вікна квартири якого випала Ксенія Пунтус.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Микита Михалков
Місце
Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Страшко п и п е ц,ну теперь у не ни работы ни парня ни здоровья а во всем виновато это любимая вещь москаликов спиртное)так что можно поздравить внучка избавился от алкашки вернее она сама избавила его от себя)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Какое страхоп...здище!
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