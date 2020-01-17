З вікна онука Михалкова випала модель: Пунтус отямилась і розповіла, що трапилося того дня

Російська модель Ксенія Пунтус, яка випала з вікна квартири онука Микити Михалкова Андрія Бакова, отямилась і дала свідчення слідчим.

Як передає Telegram-канал Baza, Пунтус підтвердила слова Бакова про те, що в момент трагічної події хлопець спав і нічого не бачив.

Микита Михалков із онуком Андрієм Баковим Факты

За словами моделі, вдома в онука Михалкова вона часто сиділа на підвіконні. Того вечора Пунтус випила і, як зазвичай, сіла біля вікна.

Однак, як пише видання, Ксенія не змогла втримати рівноваги й впала вниз, де її і знайшли.

Ксенія Пунтус КП

Як передає СтарХит, причиною дезорієнтації дівчини могли стати препарати, які та, очевидно, пила для схуднення – їх слідчі знайшли під час обшуку квартири.

"У списку протипоказань – вживання алкоголю. На його тлі велика ймовірність виникнення галюцинацій", – цитує джерело видання.

Ксенія Пунтус Spletnik

Нагадаємо, кілька днів тому Ксенію знайшов двірник. Він розповів, що почув хрипи і плач, а коли підійшов ближче, то побачив дівчину в джинсах і футболці. Ксенію Пунтус госпіталізували з численними травмами до Боткінської лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, який вигляд має онук Микити Михалкова Андрій Баков, з вікна квартири якого випала Ксенія Пунтус.

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