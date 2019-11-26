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26 листопада • оновлено в 09:04
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"З вигляду місяць п'ятий": російську актрису запідозрили у вагітності від одруженого Слєпакова

1.1т
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У мережі з'явилися нові подробиці про вагітність російської актриси Світлани Ходченкової.

Так, Telegram-канал "Тільки нікому" опублікував інформацію джерела, який стверджує, що Ходченкова дійсно вагітна. Батьком дитини, як підозрює більшість, є російський гуморист Семен Слєпаков.

"Вагітна Світлана. По виду місяць так п'ятий. Зваблення Семена пройшло на ура. Фото немає. Бачила її на днях. Оверсайз конкретний і силует з-під нього розплився", - цитує джерело Telegram-канал.

"З вигляду місяць п'ятий": російську актрису запідозрили у вагітності від одруженого Слєпакова

Telegram-канал "Тільки нікому"

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Примітно, що чутки про роман Ходченкової і Слєпакова з'явилися ще кілька місяців тому.

І це при тому, що весною 2019 року в мережі заговорили про розлучення коміка з дружиною Кариною. Однак незабаром пара спростувала чутки про свій розрив, з'явившись разом на одному із заходів.

Семен Слєпаков з дружиною Кариною

Семен Слєпаков з дружиною Кариною

Cosmo.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, чутки про роман між популярним російським гумористом Семеном Слєпаковим і актрисою Світланою Ходченкова отримали своє підтвердження. Так, закоханих помітили в Ермітажі, де вони цілувалися і обіймалися.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Світлана Ходченкова Семен Слєпаков
Місце
Росія
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