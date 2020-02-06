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7 лютого • оновлено в 09:29
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"З тобою я зможу все!" Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

18.1т
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Президент України Володимир Зеленський вранці 6 лютого розмістив зворушливе звернення до своєї дружини Олени в день її народження (їй виповнилося 42 роки).

За його словами, з нею він по-справжньому щасливий. "Любити. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу й підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Гадати, як ти відреагуєш на новини приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, як перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися і сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв'язку ні на хвилину. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Тому моє щастя – це ти", – написав Зеленський.

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Володимир і Олена Зеленські

Володимир і Олена Зеленські

Facebook Володимира Зеленського

Він подякував першій леді за кожен крок, який вони зробили разом, і пообіцяв ще багато "пригод".

Володимир і Олена Зеленські

Володимир і Олена Зеленські

instagram/olenazelenska_official

"Нам ще багато треба буде пройти. Попереду довга дорога з несподіваними поворотами й незабутніми враженнями. І я щасливий від цього. Тому що з тобою я зможу все на світі!" – звернувся він до дружини.

Володимир Зеленський і Олена Кияшко одружені вже 16 років – з 2003-го. Зараз подружжя виховує 12-річну дочку Олександру та 5-річного сина Кирила. До одруження пара перебувала в стосунках вісім років.

Володимир і Олена Зеленські в Естонії

Володимир і Олена Зеленські в Естонії

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 січня Володимиру Зеленському також виповнилося 42 роки. Він відсвяткував день народження на робочому місці.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Володимир Зеленський Олена Зеленська
Місце
Україна
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Коментарі
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Кохати. Захоплюватися. Пишатися....судя по словам, он не поздравил,а обосрал свин0матку:))
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Надежда Вера
Надежда Вера
Краще змоги не все. Виявляється вона сприяє його божевільним вчинкам.
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Руденко Вован
Руденко Вован
Клеймо сепарши навсегда.
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