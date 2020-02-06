"З тобою я зможу все!" Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

Президент України Володимир Зеленський вранці 6 лютого розмістив зворушливе звернення до своєї дружини Олени в день її народження (їй виповнилося 42 роки).

За його словами, з нею він по-справжньому щасливий. "Любити. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу й підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, як перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися і сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв'язку ні на хвилину. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Тому моє щастя – це ти", – написав Зеленський.

Володимир і Олена Зеленські Facebook Володимира Зеленського

Він подякував першій леді за кожен крок, який вони зробили разом, і пообіцяв ще багато "пригод".

Володимир і Олена Зеленські instagram/olenazelenska_official

"Нам ще багато треба буде пройти. Попереду – довга дорога з несподіваними поворотами й незабутніми враженнями. І я щасливий від цього. Тому що з тобою я зможу все на світі!" – звернувся він до дружини.

Володимир Зеленський і Олена Кияшко одружені вже 16 років – з 2003-го. Зараз подружжя виховує 12-річну дочку Олександру та 5-річного сина Кирила. До одруження пара перебувала в стосунках вісім років.

Володимир і Олена Зеленські в Естонії president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 січня Володимиру Зеленському також виповнилося 42 роки. Він відсвяткував день народження на робочому місці.

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