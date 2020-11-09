З "Супер Топмодель по-українськи" вилетіла одна з фавориток проєкту

Четвертий випуск реаліті "Супер Топмодель по-українськи" закінчився несподіваним рішенням експертів: проєкт Нового каналу покинула одна з фавориток – Даша Майстренко.

Саме вона набрала найбільшу кількість голосів під час глядацького голосування за учасниць Суперсезону. Але це не допомогло дівчині гідно впоратися з випробуваннями, повідомила OBOZREVATEL пресслужба каналу.

"У мене склалося враження, ніби хтось її вимкнув. Кожен раз, дивлячись на фотографії Даші, я бачу одне і те ж обличчя. Безумовно, фантастично красиве обличчя. Але я не бачу, щоб вона горіла і показувала фантастичні результати. Навіть Іра Ротар, яка на голову нижче за модельними досягненнями, працює на проєкті крутіше, ніж Даша", – зазначила експерт реаліті СТМПУ Соня Плакидюк.

Так, Майстренко не змогла показати хорошу роботу на жодному з випробувань тижня: була абсолютно беземоційною на дефіле проти використання натурального хутра, не відіграла настрій вечірки на фотосесії з келихом і не змогла зосередитися на танцювальній зв'язці під час роботи з MONATIK'ом. І хоча сама Даша визнала, що в Суперсезоні у неї дійсно немає прагнення до перемоги, з її вильотом був категорично не згоден експерт Сергій Нікітюк.

"Не розумію, як ми можемо попрощатися з Дашею, і при цьому залишитися, наприклад, з Аміною Досимбаєвою або Софі Берідзе. Не бачу у цих дівчат взагалі ніяких перспектив", – зазначив експерт модельного реаліті Нового каналу.

Так чи інакше, вибір зроблений. Боротьбу за перемогу в Суперсезоні проєкту продовжують десять учасниць: Аріна Любітєлєва, Марго Верховцева, Саша Літвін, Іра Мойсак, Саша Кугат, Іра Ротар, Софі Берідзе, Аміна Досимбаєва, Таня Брик, Віка Рогальчук.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в попередньому, третьому випуску "Супер Топмодель по-українськи", проєкт покинула Анастасія Панова. Дівчина отримала травму – вона зламала палець на нозі.