З синцями та набряками під очима: "живий Кен" показав себе після чергової операції. Фото

36-річний бразилець Родріго Альвес, який прославився як "живий Кен", показав обличчя після чергової операції на ньому.

Відповідні фото він опублікував в особистих Instagram-сторіз. На них видно, що у Родріго під очима великі синці та набряки, а також перебинтований овал обличчя. До речі, "живий Кен" тепер планує стати прообразом ляльки Барбі.

Родріго Альвес Фото: instagram/rodrigoalvesuk

Родріго Альвес після операції на обличчі Фото: instagram/rodrigoalvesuk

Родріго Альвес після операції на обличчі Фото: instagram / rodrigoalvesuk

Зазначимо, що на цьому Альвес не планує припиняти експерименти над собою – на нього чекає операція зі зміни статі.

"У дитинстві я був дуже жіночним, грав з ляльками та носив мамині сукні та підбори. Я – жінка, і у мене завжди був жіночий мозок. Мене звали Кен, але всередині я завжди відчував себе Барбі. Тепер моє тіло відповідає моєму розуму", – розповідав раніше Родріго для "СтарХит".

Родріго Альвес Фото: instagram/rodrigoalvesuk

Як раніше писав OBOZREVATEL, Альвес зізнався, що останні три місяці живе як жінка. Родріго переніс масу пластичних операцій, щоб наблизитися до свого ідеалу. У тому числі зробив собі величезні груди.

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