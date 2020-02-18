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18 лютого • оновлено в 04:26
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З синцями та набряками під очима: "живий Кен" показав себе після чергової операції. Фото

1.3т
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36-річний бразилець Родріго Альвес, який прославився як "живий Кен", показав обличчя після чергової операції на ньому.

Відповідні фото він опублікував в особистих Instagram-сторіз. На них видно, що у Родріго під очима великі синці та набряки, а також перебинтований овал обличчя. До речі, "живий Кен" тепер планує стати прообразом ляльки Барбі.

Родріго Альвес

Родріго Альвес

Фото: instagram/rodrigoalvesuk

Родріго Альвес після операції на обличчі

Родріго Альвес після операції на обличчі

Фото: instagram/rodrigoalvesuk

Родріго Альвес після операції на обличчі

Родріго Альвес після операції на обличчі

Фото: instagram / rodrigoalvesuk

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Зазначимо, що на цьому Альвес не планує припиняти експерименти над собою – на нього чекає операція зі зміни статі.

"У дитинстві я був дуже жіночним, грав з ляльками та носив мамині сукні та підбори. Я жінка, і у мене завжди був жіночий мозок. Мене звали Кен, але всередині я завжди відчував себе Барбі. Тепер моє тіло відповідає моєму розуму", – розповідав раніше Родріго для "СтарХит".

Родріго Альвес

Родріго Альвес

Фото: instagram/rodrigoalvesuk

Як раніше писав OBOZREVATEL, Альвес зізнався, що останні три місяці живе як жінка. Родріго переніс масу пластичних операцій, щоб наблизитися до свого ідеалу. У тому числі зробив собі величезні груди.

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Автор
Крістіна Долматова
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Фуууу п е д е р а с т!(((((((((таких нужно санировать((((
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