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21 січня • оновлено в 11:38
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З сином і охоронцями: Маркл підловили на прогулянці після втечі від Єлизавети

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл була помічена на прогулянці з сином Арчі та охоронцями. Вона несла восьмимісячну дитину в переносці- "кенгуру" та вела на повідках двох своїх собак - чорного лабрадора на прізвисько Оз і бігля Гая.

Ззаду, на деякій відстані, слідували двоє офіцерів королівської охорони. Фото розмістили в соціальній мережі Instagram.

З сином і охоронцями: Маркл підловили на прогулянці після втечі від Єлизавети
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Герцогиня була одягнена в шапку-біні, чорні легінси і черевики.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Марія Дідик
Особа
Меган Маркл
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