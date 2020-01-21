З сином і охоронцями: Маркл підловили на прогулянці після втечі від Єлизавети

Герцогиня Сассекська Меган Маркл була помічена на прогулянці з сином Арчі та охоронцями. Вона несла восьмимісячну дитину в переносці- "кенгуру" та вела на повідках двох своїх собак - чорного лабрадора на прізвисько Оз і бігля Гая.

Ззаду, на деякій відстані, слідували двоє офіцерів королівської охорони. Фото розмістили в соціальній мережі Instagram.

Герцогиня була одягнена в шапку-біні, чорні легінси і черевики.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення Герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі та, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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