Із сайту Офісу президента прибрали указ про нагородження Васяновича та Цілик: вони відмовилися від визнання

Софія Ковнір Люди 15:34, 12.11.2020 Оновлено: 16:14, 12.11.2020

З офіційного сайту Офісу президента України зник указ, яким Володимир Зеленський відзначив відомих режисерів Валентина Васяновича та Ірину Цілик.

Так, видно, що в списку не вистачає відповідного розпорядження 491/2020 за 9 листопада. Про це стало відомо OBOZREVATEL на сайті Офісу.

Варто відзначити, що глава держави нагородив орденами "За заслуги" 3-го ступеня режисера фільму "Атлантида" Валентина Васяновича та режисера фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірину Цілик.

Але, Васянович відмовився від нагородження, а потім про те ж саме заявила і Цілик. Після цього прибрали указ президента із сайту.

Із сайту Офісу президента України зник указ про нагородження Васяновича та Цілик
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальні російські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов вибухнули збуреннями через перемогу українського фільму "Атлантида" в одній з номінацій на Венеціанському кінофестивалі.

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