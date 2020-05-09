З пишною шевелюрою й без бороди: як Федір Бондарчук виглядав у молодості

9 травня російський режисер і актор Федір Бондарчук відзначає свій день народження. Цього року йому виповнилося 53 роки.

Він почав свою кар'єру як актор і кліпмейкер, а першим режисерським дебютом артиста стала військова драма "9 рота". OBOZREVATEL пропонує згадати, як Федір Бондарчук виглядав у молодості.

Федір Бондарчук rbc.ru

Федір Бондарчук народився 9 травня 1967 року в Москві в родині Народної артистки РРФСР Ірини Скобцевої та режисера Сергія Бондарчука.

Федір Бондарчук у дитинстві uznayvse.ru

Після закінчення школи в 1985 році він намагався вступити до МДІМВ, але у вступному творі зробив 37 помилок. Тоді батько вирішив віддати сина до ВДІКу на режисерсько-постановочний факультет.

Дебютував у кіно Бондарчук в 1986 році: тоді він отримав невелику роль в історичній драмі свого батька "Борис Годунов".

Федір Бондарчук у фільмі "Борис Годунов" uznayvse.ru

Він також виконав головну роль у фільмі "Байдужість". Після цього в 1992 році пішли фільми "Біси" та "Арбітр" Івана Охлобистіна.

Крім того, Бондарчук прославився і як кліпмейкер. У 1990 році він зняв кліп Сергію Мазаєву на пісню "До свидания, мама". Потім були інші зірки, серед яких Наталія Ветлицька, Володимир Пресняков, Крістіна Орбакайте, Анжеліка Варум.

Федір Бондарчук у молодості uznayvse.ru

Федір Бондарчук у молодості uznayvse.ru

У 1993 році за свою роботу в області музичного відео він був нагороджений премією "Овація".

Федір Бондарчук у молодості uznayvse.ru

У 2005 році Бондарчук знімає фільм "9 рота" – дебют Федора як режисера. Зйомки картини проходили в Криму і тривали п'ять місяців. У результаті стрічка була удостоєна семи кінонагород і зібрала в прокаті 25 млн доларів.

Федір Бондарчук у фільмі "9 рота" stuki-druki.com

Бондарчук був одружений два рази. Так, зі своєю першою дружиною Світланою артист познайомився ще будучи студентом ВДІКу. Довгий час пара вважалася однією з найміцніших у російському шоу-бізнесі. У шлюбі у подружжя народилося двоє дітей: син Сергій та донька Варвара.

Федір і Світлана Бондарчук uznayvse.ru

Федір Бондарчук з сином uznayvse.ru

Однак в березні 2016 Федір і Світлана заявили про розлучення через 25 років шлюбу.

Федір і Світлана Бондарчук starhit.ru

Федір і Світлана Бондарчук soulpost.ru

А через деякий час стало відомо про роман Бондарчука з молодою актрисою Пауліною Андреєвою. 17 вересня 2019 року відбулося весілля пари.

Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва uznayvse.ru

Примітно, що з початку роману з Пауліною в зовнішньому вигляді Бондарчука відбулися зміни. Зокрема, він помітно схуд.

Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва ptoday.ru

Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва vokrug.tv

Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва spletnik.ru

Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва eg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бондарчук і Андреєва запросили на весілля близько 200 осіб, серед яких було багато знаменитостей. Передбачалося, що урочистий захід влетить режисерові в круглу суму.

Він зняв особняк середини 18 століття на Невському. Пізніше гостей несподівано направили до Юсуповського палацу. Подружжя не з'являлися перед камерами до глибокої ночі. Про історію їхнього кохання, читайте в нашому матеріалі.