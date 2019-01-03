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Із оселедцем і горілкою: з'явилися фото з новорічного застілля Пугачової

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Легенда російської естради, співачка Алла Пугачова продовжує відзначати Новий рік у компанії друзів.

Так, новорічне застілля примадонна розділила зі своїм чоловіком Максимом Галкіним, співаком Олександром Буйновим і модельєром Валентином Юдашкіним із дружиною Мариною. Знімком на своїй сторінці в Instagram поділилася Марина.

Із оселедцем і горілкою: з'явилися фото з новорічного застілля Пугачової
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Судячи з фото, Алла Борисівна приймала гостей у своєму заміському замку, а пригощала їх — олів'є і оселедцем із картоплею. Також на столі стояла пляшка горілки і чай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда російської естради, співачка Алла Пугачова відмовилася у цьому році від дорогих новорічних корпоративів та провела свято у колі сім'ї. Зазначається, що за один виступ їй пропонували 300 тисяч євро (приблизно 9,5 млн грн).

Особа
Алла Пугачова
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