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"Щоразу все вульгарніше": голі груди Лорак розлютили мережу

2.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак стала гостею російського заходу – Премії МузТВ-2019, через який нарвалася на критику шанувальників.

Зокрема, артистку розгромили в мережі за надмірно відверту сукню, якою вона похвалилася на червоній доріжці.

"З моєю маленькою принцесою на премії МузТВ-2019", – підписала вона під знімком із дочкою Софією.

Ані Лорак (ілюстрація)

Ані Лорак (ілюстрація)

Instagram @ anilorak

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Шанувальники були засмучені, що Лорак знову оголила груди. Її розкритикували за вибір вбрання, а також помітили, що обличчя виглядає дивно.

"Що то за вбрання?! Щоразу все вульгарніше", "Аж гидко", "Головне, не втратити сукню, на найцікавішому місці", "А чому ви завжди оголюєте груди", "Як ця сукня тримається", "Жах, що це за сукня у Лорак", "Жахливо. Груди як д**а", "Занадто відверте декольте", "Що з обличчям зробила", – написали у коментарях.

Російська премія МузТВ-2019 відбулася 7 червня в Олімпійському в Москві. Ведучими стали: Максим Галкін, Михайло Галустян, Олександр Ревва, Лера Кудрявцева і Ксенія Собчак.

"Щоразу все вульгарніше": голі груди Лорак розлютили мережу
"Щоразу все вульгарніше": голі груди Лорак розлютили мережу
"Щоразу все вульгарніше": голі груди Лорак розлютили мережу
"Щоразу все вульгарніше": голі груди Лорак розлютили мережу
"Щоразу все вульгарніше": голі груди Лорак розлютили мережу
"Щоразу все вульгарніше": голі груди Лорак розлютили мережу
"Щоразу все вульгарніше": голі груди Лорак розлютили мережу
"Щоразу все вульгарніше": голі груди Лорак розлютили мережу
"Щоразу все вульгарніше": голі груди Лорак розлютили мережу

OBOZREVATEL пропонує читачеві згадати наряди Лорак на попередніх преміях МузТВ.

МузТВ-2018

МузТВ-2018

Instagram @ anilorak

МузТВ-2017

МузТВ-2017

Blackout Studio

МузТВ 2016

МузТВ 2016

події

МузТВ-2015

МузТВ-2015

Lifestars

МузТВ 2014

МузТВ 2014

Love Radio

МузТВ-2013

МузТВ-2013

Love Radio

МузТВ-2012 - Лорак і Лазарєв

МузТВ-2012 - Лорак і Лазарєв

пліткар

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лорак є завсідником російський заходів. У 2018 році її також розкритикували за невдале вбрання на премії Муз-ТВ. Тоді вона прийшла в сукні бронзового відтінку з глибоким декольте і з яскравим макіяжем.

А весною 2019 року вона отримала нагороду російської музичної премії "Жара Music Awards", куди також прийшла з дуже глибоким декольте.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Ані Лорак
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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