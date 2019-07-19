Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

З коханцем? Кіркорова засікли з таємничим чоловіком в Криму

2.1т Читати матеріал російською

Російський артист, поп-король естради Філіп Кіркоров засвітився в анексованому Криму з невідомим чоловіком.

Артист розмістив відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Крім того, разом з Кіркоровим не було його дітей і з ким вони залишилися - невідомо.

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров

Utro.ru

Новини
Не слід оберігати талант від світу – член журі "Чорноморських Ігор" Альона Савінова

На кадрах відео видно, як Кіркоров на час катання на атракціоні перевів камеру на чоловіка, якого ласкаво назвав Ентоні, при цьому не пояснивши, хто він і чим займається.

Зазначимо, що Кіркоров приїхав до Криму, щоб дати сольний концерт. Автомобіль, який перевозив концертне обладнання російського співака, потрапив в ДТП на трасі під Волгодонськом.

Водій вантажівки не впорався з керуванням на мокрій дорозі і виявився в канаві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стеснение пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Україна Ялта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel