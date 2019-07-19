З коханцем? Кіркорова засікли з таємничим чоловіком в Криму

Російський артист, поп-король естради Філіп Кіркоров засвітився в анексованому Криму з невідомим чоловіком.

Артист розмістив відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Крім того, разом з Кіркоровим не було його дітей і з ким вони залишилися - невідомо.

Філіп Кіркоров Utro.ru

На кадрах відео видно, як Кіркоров на час катання на атракціоні перевів камеру на чоловіка, якого ласкаво назвав Ентоні, при цьому не пояснивши, хто він і чим займається.

Зазначимо, що Кіркоров приїхав до Криму, щоб дати сольний концерт. Автомобіль, який перевозив концертне обладнання російського співака, потрапив в ДТП на трасі під Волгодонськом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стеснение пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.

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