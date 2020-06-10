З ким в автомобілі знаходився Єфремов під час ДТП: оприлюднені версії

На момент смертельної аварії, яку 8 червня влаштував російський актор Михайло Єфремов, в його машині нібито не було інших пасажирів. Однак очевидці повідомляють, що артист був в авто не один.

Так, поліція після проведеної перевірки та вивчення записів з камер спостереження вказала, що в салоні нікого, крім Єфремова не було, повідомляється на сайті МВС Москви.

При цьому, інші джерела повідомляють, що після удару у вантажівку в автомобілі Єфремова спрацювало дві подушки безпеки, що дозволило підозрювати наявність другої людини в салоні.

Михайло Єфремов влаштував ДТП: з ким перебував у машині

Більш того, багато ЗМІ повідомили, що Єфремов був в машині разом зі своєю коханкою. Зокрема, про це заявив телеведучий Андрій Малахов в передачі "Прямий ефір" на телеканалі "Росія 1" (відео дивіться нижче).

Коханкою Михайла Єфремова нібито є актриса Дарина Білоусова, яка, за версією ЗМІ, могла зникнути з місця аварії. Білоусова відмовилася спілкуватися з журналістами і коментувати інформацію, що ще більше підігріло чутки.

Білоусова, Єфремов, Стебунов Instagram @stebunov_i

Також раніше повідомлялося, що на момент ДТП в салоні автомобіля Єфремова знаходився його колега і друг Іван Стебунов, проте сам артист спростував цю інформацію.

"Мене не було в машині. Ми зараз дізнаємося, що нас звинувачують, що ми були в машині. Нас не було близько там. Ми поїхали на місце ДТП. Через три хвилини приїхав Сергій Гармаш", – заявив Стебунов (дивіться також відеозвернення актора ).

Передача "Прямий ефір": дивитися онлайн

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