З ким в автомобілі знаходився Єфремов під час ДТП: оприлюднені версії
На момент смертельної аварії, яку 8 червня влаштував російський актор Михайло Єфремов, в його машині нібито не було інших пасажирів. Однак очевидці повідомляють, що артист був в авто не один.
Так, поліція після проведеної перевірки та вивчення записів з камер спостереження вказала, що в салоні нікого, крім Єфремова не було, повідомляється на сайті МВС Москви.
При цьому, інші джерела повідомляють, що після удару у вантажівку в автомобілі Єфремова спрацювало дві подушки безпеки, що дозволило підозрювати наявність другої людини в салоні.
Більш того, багато ЗМІ повідомили, що Єфремов був в машині разом зі своєю коханкою. Зокрема, про це заявив телеведучий Андрій Малахов в передачі "Прямий ефір" на телеканалі "Росія 1" (відео дивіться нижче).
Коханкою Михайла Єфремова нібито є актриса Дарина Білоусова, яка, за версією ЗМІ, могла зникнути з місця аварії. Білоусова відмовилася спілкуватися з журналістами і коментувати інформацію, що ще більше підігріло чутки.
Також раніше повідомлялося, що на момент ДТП в салоні автомобіля Єфремова знаходився його колега і друг Іван Стебунов, проте сам артист спростував цю інформацію.
"Мене не було в машині. Ми зараз дізнаємося, що нас звинувачують, що ми були в машині. Нас не було близько там. Ми поїхали на місце ДТП. Через три хвилини приїхав Сергій Гармаш", – заявив Стебунов (дивіться також відеозвернення актора ).
Передача "Прямий ефір": дивитися онлайн
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого послідувало лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.
Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.
Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не збирається виправдовувати батька і вкрай розчарована в ньому.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.