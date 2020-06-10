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10 червня • оновлено в 15:33
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З ким в автомобілі знаходився Єфремов під час ДТП: оприлюднені версії

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На момент смертельної аварії, яку 8 червня влаштував російський актор Михайло Єфремов, в його машині нібито не було інших пасажирів. Однак очевидці повідомляють, що артист був в авто не один.

Так, поліція після проведеної перевірки та вивчення записів з камер спостереження вказала, що в салоні нікого, крім Єфремова не було, повідомляється на сайті МВС Москви.

При цьому, інші джерела повідомляють, що після удару у вантажівку в автомобілі Єфремова спрацювало дві подушки безпеки, що дозволило підозрювати наявність другої людини в салоні.

З коханкою, другом чи сам? З ким в автомобілі знаходився Єфремов під час ДТП

Михайло Єфремов влаштував ДТП: з ким перебував у машині

Більш того, багато ЗМІ повідомили, що Єфремов був в машині разом зі своєю коханкою. Зокрема, про це заявив телеведучий Андрій Малахов в передачі "Прямий ефір" на телеканалі "Росія 1" (відео дивіться нижче).

Коханкою Михайла Єфремова нібито є актриса Дарина Білоусова, яка, за версією ЗМІ, могла зникнути з місця аварії. Білоусова відмовилася спілкуватися з журналістами і коментувати інформацію, що ще більше підігріло чутки.

Білоусова, Єфремов, Стебунов

Білоусова, Єфремов, Стебунов

Instagram @stebunov_i

Також раніше повідомлялося, що на момент ДТП в салоні автомобіля Єфремова знаходився його колега і друг Іван Стебунов, проте сам артист спростував цю інформацію.

"Мене не було в машині. Ми зараз дізнаємося, що нас звинувачують, що ми були в машині. Нас не було близько там. Ми поїхали на місце ДТП. Через три хвилини приїхав Сергій Гармаш", – заявив Стебунов (дивіться також відеозвернення актора ).

Передача "Прямий ефір": дивитися онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого послідувало лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.

  • Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

  • Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не збирається виправдовувати батька і вкрай розчарована в ньому.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

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Автор
Єва Романова
Тема
VIP-ДТП
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія Москва
Теги
шоу-бизнес шоу Новини Росії ДТП
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