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''З голими грудьми'': Собчак знову розлютила росіян провокаційним фото

2.9тЧитати матеріал російською

Російська журналістка Ксенія Собчак роздратувала росіян новим провокаційним фото. На ньому вона позувала навпроти книг про православ'я, оголивши частину свого тіла.

Фото журналістка розмістила на своїй сторінці в Instagram, отримавши там десятки злих коментарів.

''З голими грудьми'': Собчак знову розлютила росіян провокаційним фото

ksenia-sobchak.com

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"Страшна за своєю суттю істота, з постійними безглуздими піарами, мало тебе в дитинстві сікли і виховували", "Ксеніє, це богохульство, як мінімум. Ви при своєму розумі взагалі?", "Дуже багато в чому вас підтримую, але вважаю, що це за гранню. Не розумію, що за посил, для чого вам це? З голими грудьми", — пишуть у мережі.

''З голими грудьми'': Собчак знову розлютила росіян провокаційним фото
''З голими грудьми'': Собчак знову розлютила росіян провокаційним фото
''З голими грудьми'': Собчак знову розлютила росіян провокаційним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня Собчак розлютила росіян, виклавши в мережу фото в купальнику, який нагадав їм прапор України.

Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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минин евген
минин евген
такими темпами всё немытое кацапьё начнет массово дохнуть от желчи.
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Юг Руси
Юг Руси
Где голая грудь?????????????? ............ Голую грудь - в студию!!!!!!!!!!!!!
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