''З голими грудьми'': Собчак знову розлютила росіян провокаційним фото

Російська журналістка Ксенія Собчак роздратувала росіян новим провокаційним фото. На ньому вона позувала навпроти книг про православ'я, оголивши частину свого тіла.

Фото журналістка розмістила на своїй сторінці в Instagram, отримавши там десятки злих коментарів.

ksenia-sobchak.com

"Страшна за своєю суттю істота, з постійними безглуздими піарами, мало тебе в дитинстві сікли і виховували", "Ксеніє, це богохульство, як мінімум. Ви при своєму розумі взагалі?", "Дуже багато в чому вас підтримую, але вважаю, що це за гранню. Не розумію, що за посил, для чого вам це? З голими грудьми", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня Собчак розлютила росіян, виклавши в мережу фото в купальнику, який нагадав їм прапор України.