З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

У мережі показали раніше невідомі фотографії російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня.

Відповідні архівні кадри, де зображена молода і щаслива артистка, оприлюднило видання "Московський комсомолець".

"Зовсім юна Юля в веселих літніх нарядах, на весіллі з першим чоловіком, солістом гурту "Прем'єр-міністр" Дмитром Ланским. Началова та її другий чоловік Євген Алдонін – на фото вони щасливі. Вагітна Юля з Жанною Фріске", – перерахували знімки з галереї журналісти.

Також на деяких фото Началова позувала з Олексієм Паніним, Наташею Корольовою, Валерієм Леонтьєвим, Миколою Басковим і багатьма іншими.

Жанна Фріске, Юлія Началова, Євген Алдонін mk.ru

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mk.ru

mk.ru

mk.ru

mk.ru

mk.ru

mk.ru

mk.ru

Юлія Началова і Наташа Корольова mk.ru

Юлія Началова і Наташа Корольова mk.ru

Юлія Началова і Олексій Панін mk.ru

mk.ru

mk.ru

mk.ru

Юлія Началова і Валерій Леонтьєв mk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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