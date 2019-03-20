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З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

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У мережі показали раніше невідомі фотографії російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня.

Відповідні архівні кадри, де зображена молода і щаслива артистка, оприлюднило видання "Московський комсомолець".

"Зовсім юна Юля в веселих літніх нарядах, на весіллі з першим чоловіком, солістом гурту "Прем'єр-міністр" Дмитром Ланским. Началова та її другий чоловік Євген Алдонін – на фото вони щасливі. Вагітна Юля з Жанною Фріске", – перерахували знімки з галереї журналісти.

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Також на деяких фото Началова позувала з Олексієм Паніним, Наташею Корольовою, Валерієм Леонтьєвим, Миколою Басковим і багатьма іншими.

Жанна Фріске, Юлія Началова, Євген Алдонін

Жанна Фріске, Юлія Началова, Євген Алдонін

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

Юлія Началова і Наташа Корольова

Юлія Началова і Наташа Корольова

mk.ru

Юлія Началова і Наташа Корольова

Юлія Началова і Наташа Корольова

mk.ru

Юлія Началова і Олексій Панін

Юлія Началова і Олексій Панін

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

mk.ru

Юлія Началова і Валерій Леонтьєв

Юлія Началова і Валерій Леонтьєв

mk.ru

З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової
З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової
З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової
З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової
З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової
З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової
З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової
З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової
З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової
З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової
З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Юлія НачаловаЖанна ФріскеНаташа КорольоваОлексій Панін
Місце
Росія
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