З Фріске, чоловіками та Паніним: спливли невідомі фото Началової

У мережі показали раніше невідомі фотографії російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня.
Відповідні архівні кадри, де зображена молода і щаслива артистка, оприлюднило видання "Московський комсомолець".
"Зовсім юна Юля в веселих літніх нарядах, на весіллі з першим чоловіком, солістом гурту "Прем'єр-міністр" Дмитром Ланским. Началова та її другий чоловік Євген Алдонін – на фото вони щасливі. Вагітна Юля з Жанною Фріске", – перерахували знімки з галереї журналісти.
Також на деяких фото Началова позувала з Олексієм Паніним, Наташею Корольовою, Валерієм Леонтьєвим, Миколою Басковим і багатьма іншими.
Жанна Фріске, Юлія Началова, Євген Алдонін
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mk.ru
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mk.ru
mk.ru
mk.ru
mk.ru
mk.ru
mk.ru
mk.ru
mk.ru
mk.ru
mk.ru
Юлія Началова і Наташа Корольова
mk.ru
Юлія Началова і Наташа Корольова
mk.ru
Юлія Началова і Олексій Панін
mk.ru
mk.ru
mk.ru
mk.ru
Юлія Началова і Валерій Леонтьєв
mk.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра.
Через різке погіршення стану здоров'я співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня повідомили, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
Також стало відомо, що незадовго до смерті Началова боролася з раком.
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