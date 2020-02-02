"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото

Українська співачка Віра Брежнєва нарвалася на критику в мережі через зовнішній вигляд.

Так, фотографія, на якій артистка демонструє свій модний образ, з'явилася на сторінці зірки в Instagram.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

На фото Брежнєва сфотографувала себе в дзеркалі, показавши свій наряд – сірий total-look. Зокрема, Віра позувала в широких штанах, куртці, светрі та грубих черевиках.

"Улюблені відтінки. Найважливіше в одязі для мене після кольору – зручність для поїздок, а в холодну пору року – щоб було тепло. Функціонального, теплого та ще й стильного одягу не багато. Але в Києві і в Пітері я знайшла", – написала під знімком співачка.

Однак модний образ Брежнєвої не припав до душі багатьом шанувальникам. У коментарях під фото користувачі розкритикували зовнішній вигляд зірки:

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман показала струнку фігуру в купальнику, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.

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