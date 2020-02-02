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2 лютого • оновлено в 12:47
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"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото

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Українська співачка Віра Брежнєва нарвалася на критику в мережі через зовнішній вигляд.

Так, фотографія, на якій артистка демонструє свій модний образ, з'явилася на сторінці зірки в Instagram.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram @ververa

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"Не пощастило дівчинці з зовнішністю": Брежнєву зацькували за фото з донькою

На фото Брежнєва сфотографувала себе в дзеркалі, показавши свій наряд – сірий total-look. Зокрема, Віра позувала в широких штанах, куртці, светрі та грубих черевиках.

"Улюблені відтінки. Найважливіше в одязі для мене після кольорузручність для поїздок, а в холодну пору рокущоб було тепло. Функціонального, теплого та ще й стильного одягу не багато. Але в Києві і в Пітері я знайшла",написала під знімком співачка.

Однак модний образ Брежнєвої не припав до душі багатьом шанувальникам. У коментарях під фото користувачі розкритикували зовнішній вигляд зірки:

"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман показала струнку фігуру в купальнику, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Віра Брежнєва
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
годы берут свое....
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Галушка страшненькая,пусть там борется в мордоре за место на сцене.
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