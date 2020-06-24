З Білик і гуртом KAZKA: "Холостяк" Добринін розкрив подробиці весілля

Герой романтичного реаліті "Холостяк-9" Микита Добринін розкрив подробиці майбутнього весілля з переможницею проекту Дашею Квітковою.

Пара розписалася 20 травня, через карантин в Україні була змушена була перенести святкування на 12 серпня. На заході можуть виступити топові в країні виконавці Ірина Білик та гурт KAZKA, пише Сегодня.Lifestyle.

В рамках проекту MARRY ME IN 2020! молодята також розсекретили бюджет торжества. Церемонія буде тематичною і пройде на даху-терасі з панорманим видом на Київ. Слоган весілля – "Любов серед вогнів великого міста".

Квіткова та Добринін розписалися 20 травня Instagram Микити Добриніна

"Все буде проходити на даху з видом на місто, буде дуже красиво. На наше весілля запрошені 68 осіб – і це тільки родичі і друзі", – поділилася пара.

Розважати гостей будуть гурт KAZKA і, можливо, Ірина Білик. Зі співачкою Добринін поки що тільки веде переговори.

"З Іриною Білик у нас окрема історія. Вона дивилася проект "Холостяк", ми з нею були заочно знайомі. Потім побачилися в закладі, дружили в Facebook, і якось вона мені написала, мовляв, я в курсі, коли у вас буде весілля, повір, від мене буде подарунок – я обов'язково заспіваю пісню. Для нас це честь", – розповів Микита.

Микита Добринін і Даша Квіткова Instagram Микити Добриніна

Що стосується бюджету торжества, то Микита і Даша готові витратити кілька десятків тисяч доларів.

"Ми хотіли таке весілля, яку можемо собі дозволити – не брати грошей у батьків і тим більше кредит (чули і про таке). Готові вкласти кілька десятків тисяч доларів", – відзначили молодята.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня 32-річний Микита Добринін і 21-річна Даша Квіткова офіційно зареєстрували шлюб в київському РАЦСі. На церемонію прийшли близькі родичі і друзі. Пізніше молодята розкрили подробиці одруження.

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