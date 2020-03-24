Зірка фільму "Хороший хлопчик" і серіалу "Іванови, Іванови" Семен Треськунов зізнався у вживанні наркотиків. Так, згубна звичка з'явилася у нього в 14-річному віці.

Про це він розповів в шоу "вМесте" (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Років з 14 я почав чудити. Я курив, пив з друзями, багато чого встиг спробувати... І весь минулий рік був досить темний, тому що я зіткнувся з тим, що не готовий до відповідальності, на яку претендував", - сказав він.

Він додав, що в Росії зараз епідемія.

"Тільки безпосередньо сам зіткнувшись, усвідомив, наскільки проблема наркоманії замовчується і стигматизується в суспільстві. Найбільша проблема будь-якого наркомана навіть не в тому, що він вживає, а в тому, що не може вирватися з порочного кола, йому ні з ким про це поговорити. Немає ніякого освіти щодо цього питання. Я стикався з тими ситуаціями і речовинами, в яких тоне більше половини моїх ровесників. Зараз по Росії котиться епідемія", - додав він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український репер Джиган, якого нещодавно випустили з психіатричної клініки, куди він загримів через наркозалежність, показав нове фото з новонародженим сином.

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