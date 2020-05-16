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16 травня • оновлено в 17:12
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Юрію Шевчуку - 63: що говорив про Україну лідер ДДТ

25.2т
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16 травня беззмінний лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук святкує свій День народження. Артистові виповнюється 63 роки.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що музикант говорив про Україну, а також побачити найвідоміші кліпи гурту ДДТ.

Юрій Шевчук

Юрій Шевчук

Про Київ

"Кожен раз, коли буваю в Києві, я ним зачарований. Я пам'ятаю, як в юності співав в переходах, потім на Майдані Незалежності. Пам'ятаю перший рок-фестиваль, тоді Київ був ще радянським містом, і туди приїхав "десант" пітерського рок- клубу - "Аліса", "ДДТ", "Акваріум", "Телевізор" та інші, співали про те, що "рок-н-рол - це любов і свобода". Це була "рок-революція" в Києві в кінці 1980 -х. і зараз я глибоко переживаю трагічні події, які відбувалися і відбуваються тут, в Україні. Між нашими країнами...".

Юрій Шевчук

Юрій Шевчук

Про Майдан

"Я переживаю взагалі за Україну, за український народ, просто людей, звичайних громадян України. У мене багато друзів і в Києві, і в інших містах, і в Харкові, і в Донецьку, і у Львові. Ми часто їздимо на гастролях, співаємо, спілкуємося. Та й у самого мене прізвище Шевчук, якесь коріння звідти. Тому я сприймаю всю цю ситуацію з великою тривогою. Вона багато в чому трагічна. А в чому дуже висока і, не побоюся такого великого слова, десь навіть духовна. І там дуже складна зараз ситуація. І, звичайно, якщо сказати про уряд, то я не прихильник цього керівнитства. Багато чого знаю про Януковича і його команду. Насправді і Київ, і Україну просто дістало, і всіх моїх друзів дістала ця, скажімо так м'яко, довбана влада. Ніякого просвітлення і майбутнього люди не бачать. Тому вони вийшли на Майдан".

Юрій Шевчук

Юрій Шевчук

Про війну в Україні

"Я думав, що я зійду з розуму від цієї трагедії: Росія - Україна. Біда. Я намагаюся щось робити, але спостерігати загальну безпорадність світу перед виходом на цю нову "історичну арену"... туга. І ці свинцеві штори поки не розсунути. Тому я перестав "іскрити інтелектом". Я зрозумів, що повинен все це пережити, перелопатити в душі своїй і знайти якісь відповіді на прокляті питання. Напевно, в 14-м і 15-му роках художник - якщо я їм є - переміг в мені оратора. Скажу головне, щоб потім не забути. Всіх полонених на всіх полонених треба міняти. І як можна швидше. Ось це дійсно буде крок у бік свіла. Забити на амбіції. Савченко відпустити, Александрова і Єрофєєва. Всіх".

Юрій Шевчук

Юрій Шевчук

Про Зеленського

"Ось Зеленського вибрали, може бути, у нього вистачить здоров'я домовитися з Путіним і розгорнути їм все до світла, якого прості люди давно чекають і в Москві, і в Києві, і особливо на Донбасі. Досить крові. В майбутньому все вирішиться, в чиїй країні буде краще жити, туди всі і потягнуться. А зараз не так рулить - пропаганда. Яструби, слуги війни, відволікають наші народи від внутрішніх проблем. Щоб зберегти свою владу".

Юрій Шевчук

Юрій Шевчук

Популярні кліпи ДДТ

Як раніше писав OBOZREVATEL, екс-ведуча програми "Орел і решка" Жанна Бадоєва, яка зараз живе в Італії, висловилася про Україну.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Юрій Шевчук (ДДТ)
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