Юрію Рибчинському – 75: чим знаменитий автор хітів Ротару, Лоліти та інших зірок

Знаменитий поет, драматург, сценарист, народний артист України Юрій Рибчинський в п'ятницю, 22 травня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 75 років.

Рибчинський є культовою фігурою для української культури. Найбільший внесок в її розвиток Юрій Євгенович зробив як автор популярних естрадних хітів, які й досі виконують багато зірок. У день народження поета OBOZREVATEL пропонує згадати його творчий шлях.

Юрій Рибчинський Фото: 7lafa.com

Юрій Рибчинський народився 22 травня 1945 року в Києві, закінчив КНУ імені Тараса Шевченка. Коли він був студентом, друкував свої вірші в молодіжних журналах "Молодая гвардия" и "Юность". А з 1965 року став писати тексти пісень.

Юрій Рибчинський Фото: blatata.com

Рибчинський є автором композицій: "Ой летіли дикі гуси", "Минає день, минає ніч", "Тече вода", "Пилигримы", "Виват, Король!", на яких виросло не одне покоління слухачів. Його пісні в різні часи виконували: Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Руслана, Павло Зібров, Таїсія Повалій, Олександр Пономарьов, Лоліта Мілявська, Валерій Леонтьєв, Тамара Гвердцителі та інші знаменитості.

Софія Ротару, Ніна Матвієнко та Лоліта Мілявська

Крім того, Рибчинський є автором ряду п'єс. А найпопулярніша його робота – п'єса "Едіт Піаф. Життя в кредит" 2008 року. Також його вірші "Шлях до Тараса", "Мова, наша мова", "Стара актриса" вивчають в школах.

Фото: antikor.com.ua

У 2009 році Юрій Рибчинський був нагороджений Гоголівською премією за внесок у драматургію. Зараз він продовжує створювати нові вірші та пісні для зірок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поет і драматург Юрій Рибчинський заявив про занепад України.